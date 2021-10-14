Фильм "Тетрадь войны", снятый на телефоны бойцов, уже доступен онлайн

"Тетрадь войны" должен выйти в кинотеатрах, но показы были отменены из-за того, что Госкино не выдали фильму прокатное удостоверение на оригинальную версию ленты. Однако, документальная лента Романа Любого стала доступной для просмотра онлайн на стриминге Takflix.

10 гривен с каждого приобретенного билета создатели фильма перечислили в благотворительный фонд помощи армии "Вернись живым" на закупку мобильных комплексов наблюдения (Купи фильм – подари бойцам "глаза"). На странице "Тетради войны" в фейсбуке есть сообщения, что на момент остановки проката ленту посмотрели 991 зритель. Удалось собрать для фонда "Вернись живым" 9910 гривен.

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Фильм посмотрел 991 зритель и мы благодарны каждому и каждой из вас. Но неприятность в том, что нам удалось собрать для фонда "Вернись живым" только 9910 гривен,

– написали создатели фильма.

Почему картине отказали в прокате в кинотеатрах

Госкино сообщило, что прокатчики фильма настаивали на том, чтобы в прокатном удостоверении было указано: "язык распространения – русский", но учреждение не могло этого сделать, потому что это нарушает закон о языке. Поэтому прокатное удостоверение выдано с указанием языка украинский. Версия фильма в этой озвучке есть.

Согласно языковому закону (в частности нормам, которые начали действовать 16 июля 2021 года), фильмы, созданные украинцами (в официальных документах указывают субъекты кинематографии Украины), могут показываться только на государственном языке, поэтому при необходимости необходимо ленты дублировать или озвучивать.

По словам авторов, официальная причина отказа в выдаче прокатного удостоверения – отсутствие процедуры оформления прокаток для субтитрованных лент в новых положениях закона о языке, которые вступили в действие 16 июля 2021 года. Зато юристы из компании Axon Partners, которые представляют их интересы, считают, что именно Госкино и Министерство культуры и информационной политики Украины должны были обеспечить реализацию новых норм закона.

О чем рассказывает лента

"Тетрадь войны" – это сюрреалистическое путешествие на фронт войны с Россией, где господствуют законы, отличные от обычного мира. Герои просыпаются и засыпают, радуются и плачут, снимают видео, и всегда чувствуют, что запись может закончиться в любой момент.

Я отбирал материал, потому что хотел показать братство как явление. Профессиональным документалистам нужно было бы провести месяцы в компании героев, чтобы получить такой уровень доверия, такой уровень психологического доступа. Этот материал проходит этот громоздкий процесс,

– рассказал режиссер ленты Роман Любый.

Фильм "Тетрадь войны" (War Note) сегодня доступен только на территории Украины на онлайн-платформе Takflix на языке оригинала с субтитрами.

"Тетрадь войны" 2021: смотрите трейлер

Документальная картина получила приз зрительских симпатий и две специальные награды на кинофестивале Docudays-UA 2020 года, а также одержала победу на Kharkiv Meet Docs.