10 гривень з кожного придбаного квитка творці фільму перерахували у Благодійний фонд допомоги армії "Повернись Живим" на закупівлю мобільних комплексів спостереження (Купи фільм – подаруй бійцям "очі"). На сторінці "Зошиту війни" у Фейсбуці є повідомлення, що на момент зупинки прокату стрічку подивилися 991 глядач. Вдалося зібрати для фонду "Повернись живим" 9910 гривень.

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Фільм подивилися 991 глядач і ми вдячні кожному та кожній з вас. Але прикрість у тому, що нам вдалося зібрати для фонду "Повернись живим" лише 9910 гривень,

– написали творці фільму.

Чому картині відмовили у прокаті в кінотеатрах

Держкіно повідомило, що прокатники фільму наполягали на тому, щоби у прокатному посвідченні було зазначено: "мова розповсюдження – російська", але установа не могла цього зробити, бо це порушує закон про мову. Тому прокатне посвідчення видане із зазначенням мови українська. Версія фільму у цій озвучці є.

Згідно з мовним законом (зокрема нормами, які почали діяти 16 липня 2021 року), фільми, які виготовлені українцями (в офіційних документах вказують суб'єкти кінематографії України), можуть показуватися лише державною мовою, тому при потребі необхідно стрічки дублювати або озвучувати.

За словами авторів, офіційна причина відмови у видачі прокатного посвідчення – відсутність процедури оформлення прокаток для субтитрованих стрічок у нових положеннях закону про мову, що вступили в дію 16 липня 2021 року. Натомість юристи з компанії Axon Partners, які представляють їхні інтереси, вважають що саме Держкіно та Міністерство культури та інформаційної політики України мали забезпечити реалізацію нових норм закону.

Про що розповідає стрічка

"Зошит війни" – це сюрреалістична подорож на фронт війни з Росією, де панують закони, відмінні від звичайного світу. Герої прокидаються та засинають, радіють та плачуть, знімають відео, та завжди відчувають, що запис може закінчитись у будь-яку мить.

Я відбирав матеріал, бо хотів показати побратимство як явище. Професійним документалістам потрібно було б провести місяці у компанії героїв, щоб здобути такий рівень довіри, такий рівень психологічного доступу. Цей матеріал минає цей громіздкий процес,

– розповів режисер стрічки Роман Любий.

Фільм "Зошит війни" (War Note) сьогодні доступний лише на території України на онлайн-платформі Takflix мовою оригіналу з субтитрами.

"Зошит війни" 2021: дивіться трейлер

Документальна картина отримала приз глядацьких симпатій та дві спеціальні нагороди на кінофестивалі Docudays-UA 2020 року, а також здобула перемогу на Kharkiv Meet Docs.