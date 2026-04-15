"Титаник" затонул 114 лет назад: почему фильм об этой трагедии такой особенный

В ночь с 14 на 15 апреля 1912 года произошла одна из крупнейших трагедий – гибель "Титаника", который называли непотопляемым кораблем. Более 1,5 тысячи человек погибли.

В свое время режиссер Джеймс Кэмерон решил снять романтическую историю Джека и юной Роуз, связав ее с гибелью "Титаника", – корабля, который считался самым большим пассажирским судном. Его фильм до сих пор занимает высокие места в мировых рейтингах, и, видимо, именно из-за этой истории мир продолжает помнить о трагедии. Далее в материале 24 Канал расскажет интересные факты о создании кинокартины, которая стала вечной классикой.

Это важно Их обожали миллионы: старые сериалы, которые оказались российскими

Интересные факты о фильме "Титаник"

200 миллионов долларов было потрачено в 1997 году на создание фильма. Сначала ленте прогнозировали провал, поэтому киностудии отказывались от дополнительных расходов. В результате "Титаник" стал самым дорогим фильмом своего времени. Кроме этого, из расчета получается, что 1 минута кинокартины стоила более 1 миллиона долларов (продолжительность – 195 минут).

"Титаник" / Кадр из фильма

Как известно, Кэмерон делает все так, чтобы оно по-настоящему было натуральным. Для фильма построили макет лайнера на 231 метр длиной . Для сравнения, длина настоящего "Титаника" – 269 метров.

. Портрет Роуз в кадре на самом деле рисовал сам режиссер. Там сняты именно его руки, а не Леонардо Ди Каприо.

Портрет Роуз / Кадр из фильма

Когда в начале фильма Джек поднимается на борт корабля, то актер воскликнул импровизированную реплику: "Я король мира!" . От так она вошла в сотню лучших цитат Американского института киноискусства.

"Титаник" стал рекордсменом премии Оскар . Лента получила 11 статуэток из 14 номинаций. В частности ленту отметили в категориях: "Лучший фильм", "Лучший режиссер" (Джеймс Камерон), "Лучшая музыка" и многие другие.

Почему затонул "Титаник"?