15 апреля, 18:28
"Титаник" затонул 114 лет назад: почему фильм об этой трагедии такой особенный
Основные тезисы
- На фильм "Титаник" режиссера Джеймса Кэмерона потратили 200 миллионов долларов, что сделало его самым дорогим фильмом своего времени.
- Кэмерон построил макет лайнера, использовал холодную воду для съемок и сам нарисовал портрет Роуз.
В ночь с 14 на 15 апреля 1912 года произошла одна из крупнейших трагедий – гибель "Титаника", который называли непотопляемым кораблем. Более 1,5 тысячи человек погибли.
В свое время режиссер Джеймс Кэмерон решил снять романтическую историю Джека и юной Роуз, связав ее с гибелью "Титаника", – корабля, который считался самым большим пассажирским судном. Его фильм до сих пор занимает высокие места в мировых рейтингах, и, видимо, именно из-за этой истории мир продолжает помнить о трагедии. Далее в материале 24 Канал расскажет интересные факты о создании кинокартины, которая стала вечной классикой.
Это важно Их обожали миллионы: старые сериалы, которые оказались российскими
Интересные факты о фильме "Титаник"
- 200 миллионов долларов было потрачено в 1997 году на создание фильма. Сначала ленте прогнозировали провал, поэтому киностудии отказывались от дополнительных расходов. В результате "Титаник" стал самым дорогим фильмом своего времени. Кроме этого, из расчета получается, что 1 минута кинокартины стоила более 1 миллиона долларов (продолжительность – 195 минут).
- Когда фильм вышел на экраны, то Кэмерон решился переснять сцену, чтобы запечатлеть точно ночное небо, которое было в момент гибели "Титаника". В ночь с 14 на 15 апреля 1912 года в небе не было Луны. Поэтому режиссер в 2012 году выпустил 3D-версию, которая воспроизводит нужную картину.
- Чтобы изучить тему фильм, Джеймс более десяти раз нырял на дно Атлантического океана, чтобы собственными глазами увидеть корабль.
- Как известно, Кэмерон делает все так, чтобы оно по-настоящему было натуральным. Для фильма построили макет лайнера на 231 метр длиной. Для сравнения, длина настоящего "Титаника" – 269 метров.
- Ледяная вода, в которой находились актеры, была холодной, но несколько теплее, чем в Атлантическом океане. Кейт Уинслет, которая сыграла Роуз, отказалась от гидрокостюма, а после съемок еще и получила переохлаждение и заболела пневмонией.
- Портрет Роуз в кадре на самом деле рисовал сам режиссер. Там сняты именно его руки, а не Леонардо Ди Каприо.
- Когда в начале фильма Джек поднимается на борт корабля, то актер воскликнул импровизированную реплику: "Я король мира!". От так она вошла в сотню лучших цитат Американского института киноискусства.
- Кэмерон не хотел, чтобы в финальной песне был вокал. Однако композитор Джеймс Горнер и Селин Дион записали ее тайно. Когда режиссер услышал результат, то согласился оставить ее именно такой. Диск с саундтреком к "Титанику" разошелся во всем мире тиражом в 30 миллионов копий.
My Heart Will Go On (Titanic) – Celine Dion: смотрите видео онлайн
- "Титаник" стал рекордсменом премии Оскар. Лента получила 11 статуэток из 14 номинаций. В частности ленту отметили в категориях: "Лучший фильм", "Лучший режиссер" (Джеймс Камерон), "Лучшая музыка" и многие другие.
- Эта лента стала первой в истории, которая смогла собрать более 1 миллиарда долларов в прокате. После повторного релиза и 3D-версии сборы превысили 2 миллиарда.
- Лента длится 3 часа 14 минут. Примерно столько же столько же времени длилось затопление настоящего "Титаника".
Почему затонул "Титаник"?
- Во время своего первого рейса из Саутгемптона в Нью-Йорк корабль столкнулся с айсбергом в Северной Атлантике. Из-за повреждения корпуса и других особенностей конструкции судно раскололось и затонуло.
- Сам лайнер двигался на максимальной скорости, игнорируя предупреждения о льде.
- Из-за того что на борту не было шлюпок для всех пассажиров, количество жертв трагедии возросло в разы. Больше всего погибших было среди членов экипажа.
- Сейчас обломки лежат на глубине примерно 3,8 км, примерно в 600 километрах от канадского острова Ньюфаундленд.
- Трагедия "Титаника" стала одной из крупнейших морских катастроф 20 века.