Что интересно, одну из главных ролей в ленте сыграл Тарас Цимбалюк – герой 14 сезона реалити-шоу "Холостяк". А полный рейтинг из 10 самых популярных фильмов смотрите далее на Кино 24 со ссылкой на Netflix.

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"Когда ты выйдешь замуж?"

Если ищете легкий фильм для вечернего просмотра – эта комедия точно для вас. По сюжету, искусствовед Ксения разрывает отношения с женихом и отправляется к морю, чтобы восстановить душевное равновесие. Вместе с ней едет подруга Лора – харизматичная и беззаботная девушка, которая видит в искусстве и жизни то, что другие оставляют без внимания. Их приключения начинаются тогда, когда девушки случайно наталкиваются на картину Поля Гогена "Когда ты выйдешь замуж?".

"Когда ты выйдешь замуж?": смотрите онлайн трейлер фильма

"Заложники в магазине Apple"

Вторая в рейтинге напряженная и эмоциональная история о мужестве, мощь и отвагу. А также в этом фильме показывают истинную цену выживания и страшные последствия террора. По сюжету, в центр обслуживания клиентов в Амстердаме заходит вооруженный человек. Он берет в заложники многих людей. Между тем полиция пытается выполнить все условия, не допустив ни одной жертвы.

"Заложники в магазине Apple": смотрите онлайн трейлер фильма

"Список мечты"

Чтобы реализовать детские стремления, Алекс возвращается к своим прежним мечтам, из-за чего оказывается в центре непредсказуемого путешествия. Лишь с течением времени она осознает, что все попытки достичь желаемого привели к началу чего-то нового.

"Список мечты": смотрите онлайн трейлер фильма

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