Что изменили в "Верити": чем экранизация отличается от романа Коллин Гувер

Внимание: далее следуют спойлеры. Экранизации бестселлеров почти всегда запускают одну и ту же игру: читатели приходят в кино с "внутренним блокнотом" и мысленно ставят галочки напротив каждой сцены. "Верити" по роману Коллин Гувер тоже не избежала этого испытания – хотя в целом фильм остался довольно близким к оригиналу.

Как сообщает People, триллер "Верити" вышел в прокат 2 октября 2026 года, а главные роли в нем исполнили Энн Хэтэуэй, Дакота Джонсон и Джош Гартнетт. И если вы уже читали роман, приготовьтесь: некоторые знакомые детали режиссеры оставили за дверью монтажной. Другие, наоборот, добавили от себя – ведь зачем просто экранизировать книгу, если можно еще немного понервировать ее фанатов.

"Верити": смотреть трейлер

Верити больше не блондинка

В книге Верити описана как блондинка, а в фильме Энн Хэтэуэй оставила свои темные волосы. Актриса признавала, что для многих читателей "Верити – блондинка и точка", но надеялась, что зрители примут новую версию персонажа.

В семье стало на одного ребенка меньше

В романе у Верити и Джереми трое детей: сын Крю и дочери-близнецы Частин и Харпер. Частин умирает от аллергической реакции, а позже Харпер тонет.

В фильме Частин вообще нет. Крю и Харпер сделали близнецами, а трагедию с Харпер оставили центральной. Сама Коллин Гувер поддержала решение сценаристов и объяснила, что три детские трагедии для двухчасового фильма могли бы сделать историю слишком мрачной и перегруженной.

Также из фильма убрали особенно мрачный эпизод из книжной рукописи Верити, связанный с попыткой прервать беременность. Зато оставили достаточно другого, чтобы семейный ужин в этом доме все равно не казался хорошей идеей.

День рождения Ловен стал красивее

В книге Джереми устраивает Ловен скромный домашний ужин и печет для нее торт. Вечер заканчивается их первым поцелуем.

В кино романтикам решили увеличить бюджет: Джереми ведет Ловен в ресторан, она специально выбирает красное платье, напоминающее образ Верити, а вместо целого торта получает кекс.

Ловен больше не ходит во сне

В романе сомнамбулизм Ловен играет заметную роль. Она просыпается в странных местах, в частности в постели Верити, и читатель начинает сомневаться, можно ли вообще доверять тому, что она видит.

Эти сцены даже снимали с Дакотой Джонсон, но режиссер Майкл Шоволтер в итоге вырезал их из финальной версии. Он объяснил, что эта сюжетная линия усложняла историю и замедляла темп. Вместо этого в фильме Ловен показывают пьющей алкоголь и принимающей лекарства.

Верити и Ловен поцеловались – а в книге этого не было

Одна из самых заметных новых сцен вообще придумана не Коллин Гувер. В фильме Ловен фантазирует не только о Джереми, но и о Верити, и между героинями происходит поцелуй. Идею предложили сами Энн Хэтэуэй и Дакота Джонсон, чтобы сильнее подчеркнуть одержимость Ловен другой женщиной. Режиссер поддержал замысел.

Сцена с ножом стала еще более жуткой

В обеих версиях маленький Крю находится рядом с матерью с ножом, и это становится одним из первых моментов, когда Ловен начинает подозревать: Верити вовсе не так беспомощна, как кажется.

В романе позже мальчик ранит себе рот ножом. В фильме две сцены объединили: Крю зажимает лезвие зубами, когда его спрашивают о маме.

Реакция Джереми меняет весь смысл финала

Самое важное изменение касается загадочной рукописи Верити. В книге, когда Ловен показывает ее Джереми, тот сразу спрашивает, где она ее нашла. Это намекает на то, что мужчина мог знать о тексте раньше.

В фильме Джереми читает рукопись так, будто видит ее впервые. И это существенно меняет то, насколько правдоподобным кажется более позднее письмо Верити, в котором она утверждает, что рукопись была лишь художественным упражнением, а именно Джереми после его прочтения пытался ее убить.

И даже смерть Верити изменили

Финал в обеих версиях одинаково неутешителен для Верити: Джереми убивает ее. Но способ скрыть преступление разный. В книге Джереми и Ловен оставляют тело Верити в постели и сообщают полиции, что она умерла во сне.

В фильме Джереми бросает ее тело в озеро, чтобы создать впечатление, будто Верити сама зашла в воду и погибла.

Если вы еще не настроили себя на просмотр фильма – вот вам подробности съемок фильма "Верити".