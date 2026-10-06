Як повідомляє People, трилер "Веріті" вийшов у прокат 2 жовтня 2026 року, а головні ролі зіграли Енн Гетевей, Дакота Джонсон і Джош Гартнетт. І якщо ви вже читали роман, приготуйтеся: деякі знайомі деталі режисери залишили за дверима монтажної. Інші, навпаки, додали від себе – бо навіщо просто екранізувати книгу, якщо можна ще трохи нервувати її фанатів.

"Веріті": дивитись трейлер

Веріті більше не блондинка

У книзі Веріті описана блондинкою, а у фільмі Енн Гетевей залишила своє темне волосся. Акторка визнавала, що для багатьох читачів "Веріті – блондинка і крапка", але сподівалася, що глядачі приймуть нову версію персонажки.

У сім'ї стало на одну дитину менше

У романі Веріті та Джеремі мають трьох дітей: сина Крю та доньок-близнючок Частін і Гарпер. Частін помирає через алергічну реакцію, а згодом Гарпер тоне.

У фільмі Частін взагалі немає. Крю та Гарпер зробили близнюками, а трагедію з Гарпер залишили центральною. Сама Коллін Гувер підтримала рішення сценаристів і пояснила, що три дитячі трагедії для двогодинного фільму могли зробити історію надто похмурою та перевантаженою.

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Також із фільму прибрали особливо темний епізод із книжкового рукопису Веріті, пов'язаний зі спробою перервати вагітність. Зате залишили достатньо іншого, щоб сімейна вечеря в цьому домі все одно не здавалася хорошою ідеєю.

День народження Ловен став красивішим

У книзі Джеремі влаштовує Ловен скромну домашню вечерю та пече для неї торт. Вечір завершується їхнім першим поцілунком.

У кіно романтики вирішили додати бюджету: Джеремі веде Ловен до ресторану, вона спеціально обирає червону сукню, яка нагадує образ Веріті, а замість цілого торта отримує кекс.

Ловен більше не ходить уві сні

У романі сомнамбулізм Ловен відіграє помітну роль. Вона прокидається в дивних місцях, зокрема в ліжку Веріті, і читач починає сумніватися, чи можна взагалі довіряти тому, що вона бачить.

Ці сцени навіть зняли з Дакотою Джонсон, але режисер Майкл Шоволтер зрештою вирізав їх із фінальної версії. Він пояснив, що сюжетна лінія ускладнювала історію й уповільнювала темп. Натомість у фільмі Ловен показують за алкоголем і медикаментами.

Веріті та Ловен поцілувалися – а в книзі цього не було

Одна з найпомітніших нових сцен взагалі народилася не у Коллін Гувер. У фільмі Ловен фантазує не лише про Джеремі, а й про Веріті, і між героїнями з'являється поцілунок. Ідею запропонували самі Енн Гетевей та Дакота Джонсон, щоб сильніше підкреслити одержимість Ловен іншою жінкою. Режисер підтримав задум.

Сцена з ножем стала ще моторошнішою

В обох версіях маленький Крю перебуває поруч із матір'ю з ножем, і це стає одним із перших моментів, коли Ловен починає підозрювати: Веріті зовсім не така безпорадна, як здається.

У романі пізніше хлопчик травмує собі рот ножем. У фільмі дві сцени об'єднали: Крю затискає лезо зубами, коли його запитують про маму.

Реакція Джеремі змінює весь сенс фіналу

Найважливіша зміна стосується загадкового рукопису Веріті. У книзі, коли Ловен показує його Джеремі, він одразу запитує, де вона його знайшла. Це натякає, що чоловік міг знати про текст раніше.

У фільмі Джеремі читає рукопис так, ніби бачить його вперше. І це суттєво змінює те, наскільки правдоподібним здається пізніший лист Веріті, де вона стверджує, що рукопис був лише художньою вправою, а саме Джеремі після його прочитання намагався її вбити.

І навіть смерть Веріті змінили

Фінал в обох версіях однаково невтішний для Веріті: Джеремі її вбиває. Але спосіб приховати злочин різний. У книзі Джеремі та Ловен залишають тіло Веріті в ліжку й повідомляють поліції, що вона померла уві сні.

У фільмі Джеремі кидає її тіло в озеро, щоб створити враження, ніби Веріті сама зайшла у воду й загинула.

Якщо ви ще не налаштувалися на фільм – ось вам деталі зйомок фільму "Веріті".



