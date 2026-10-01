Як передає People, 48-річний актор Джош Гартнетт розповів в інтерв’ю ABC News Live Prime, що важливу роль під час роботи над інтимними сценами відігравали координатори близькості. Водночас, за словами Гартнетта, між акторами швидко виникла дружня атмосфера, тому найгарячіші сцени іноді знімалися з набагато більшою кількістю сміху, ніж можна було б припустити після перегляду трейлера.

Як проходили зйомки фільму "Веріті"

Гартнетт пояснив, що екранну хімію вони з колегами фактично вибудовували "як пазл" – через послідовність сцен, реакції персонажів і деталі, які поступово ведуть до наступних подій.

За його словами, Джонсон і Гетевей – дуже професійні й точні акторки, тому працювати з ними над такими сценами було набагато простіше.

Сміялися більше, ніж спокушали

Попри доволі похмурий і відвертий матеріал, Гартнетт зізнався, що на майданчику панувала напрочуд весела атмосфера. Він, Джонсон і Гетевей швидко подружилися, а режисер Майкл Шоволтер дозволяв акторам багато експериментувати.

Гартнетт навіть пожартував, що якщо вони колись знову знімуться разом, то це має бути комедія. Бо під час роботи над "Веріті" їм регулярно доводилося стримувати сміх і згадувати, що взагалі-то вони знімають психологічний трилер, а не романтичну комедію про дуже дивних сусідів.

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У фільмі буде ще одна відверта сцена

Гартнетт має інтимні сцени з обома акторками, але творці вже встигли роздражнити глядачів ще однією – між Гетевей та Джонсон.

Режисер раніше розповідав, що одна з найвідвертіших сцен між ними була частково імпровізована. Сама Гетевей також підтвердила, що саме вона запропонувала ідею моменту, а реакцію Джонсон назвала однією з найефектніших, які бачила.

Про що фільм "Веріті"

Фільм знятий за однойменним романом Коллін Гувер. У центрі сюжету – письменниця Лоуен, яка приїжджає до будинку подружжя Кроуфордів, щоб дописати книжкову серію Веріті.

Але замість спокійної роботи вона знаходить рукопис, який може перевернути уявлення про господиню будинку.

"Веріті": дивитись трейлер





Паралельно між Лоуен і Джеремі виникає дедалі сильніше тяжіння – словом, професійні межі в цьому будинку тримаються приблизно так само надійно, як секрети.

"Веріті" вийде у кінотеатрах 2 жовтня. У головних ролях – Дакота Джонсон, Енн Гетевей та Джош Гартнетт

