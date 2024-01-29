А теперь фильм появился на стриминговых платформах. Читайте в материале, где можно посмотреть фильм и о чем сюжет "Вонки".

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Фильм "Вонка" появился на стримингах: где смотреть

Создатели "Вонки" утверждают, что их фильм – это своего рода предыстория к киноленте 1971 года. Однако связь между ними является в основном символической, и новая лента, несмотря на свой старомодный шарм, касается современных тем.

Молодой и популярный Тимоти Шаламе в этом фильме играет не только мечтательного волшебника, но и борца с капиталистическими влияниями. "Вонка" теперь доступен на таких стриминговых платформах, как Megogo, Sweet TV и Rakuten TV.

Фильм "Вонка": о чем сюжет

В Лондон прибывает парень, по имени Вилли Вонка, полный амбиций и знаний. Он путешествовал по миру, изучал разнообразные ингредиенты, создавал комбинации вкусов и готов открыть свой собственный магазин шоколадных чудес в центральной торговой галерее Лондона.

Но выполнить это оказывается непросто. Все, что он имеет, – это удивительные шоколадные конфеты. Они понравились всем, но этого оказалось недостаточно, особенно когда твои конкуренты – шоколадный картель, которым руководят трое жестоких бизнесменов, и коррумпированный начальник полиции.

"Вонка": смотрите онлайн трейлер фильма