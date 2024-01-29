А тепер стрічка з'явилась на стримінгових платформах. Читайте в матеріалі, де можна подивитись фільм та про що сюжет "Вонки".

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Фільм "Вонка" з'явився на стримінгах: де дивитись

Творці "Вонки" стверджують, що їхній фільм – це свого роду передісторія до кінострічки 1971 року. Однак зв'язок між ними є в основному символічним, і нова стрічка, попри свій старомодний шарм, торкається сучасних тем.

Молодий і популярний Тімоті Шаламе у цьому фільмі відіграє не лише мрійливого чарівника, а й борця з капіталістичними впливами. "Вонка" тепер доступний на таких стрімінгових платформах, як Megogo, Sweet TV та Rakuten TV.

Фільм "Вонка": про що сюжет

У Лондон прибуває хлопець, на ім'я Віллі Вонка, повний амбіцій і знань. Він подорожував світом, вивчав різноманітні інгредієнти, створював комбінації смаків і готовий відкрити свій власний магазин шоколадних див у центральній торговельній галереї Лондона.

Але здійснити це виявляється непросто. Все, що він має, – це надзвичайні шоколадні цукерки. Вони сподобалися всім, але цього виявилося недостатньо, особливо коли твої конкуренти – шоколадний картель, яким керують троє жорстоких бізнесменів, і корумпований начальник поліції.

"Вонка": дивіться онлайн трейлер фільму