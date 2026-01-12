В прокат вышел фильм "Время подлета" о Львове во время войны

На съемки "Время подлета" ушло полтора года. Он создан в кинопродукции Латвии, Чехии и Украины. И название выбрали не случайно, ведь оно имеет символическое значение – время, за которое долетает ракета. И это важно, ведь за сотни километров от фронта также гибнут люди от рук российского захватчика.

Отметим, что большая часть фильма показывает похоронные процессии. Авторы создали такую визуализацию, будто зрители видят похороны с точки зрения военного оркестра, который всегда присутствует на таких трагических событиях.

Львов – родной город режиссера Виталия Манского. В последние годы он погрузился в смерть и жизнь, печаль и радость, слезы и смех. Люди пытаются жить несмотря на весь тот негатив, что дышит в спину.

"Время подлета": смотрите онлайн трейлер фильма

Лента показывает год будничной жизни музыкантов военного оркестра, ветеранов и гражданских.

Через год войны новые рекруты отправляются на службу, замыкая круг и подчеркивая, что мир – это лишь время до следующего удара,

– говорится в описании фильма.

Режиссер попытался добавить в кинокартину случайные диалоги людей и их реакции, чтобы лучше просто воспроизвести реальную картину жизни, чтобы зрители за 20 минут просмотра смогли окунуться в атмосферу Львова.

Показ фильма "Время подлета" длится три часа.