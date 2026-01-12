12 января, 18:33
В прокат вышел фильм "Время подлета" о Львове во время войны
Основные тезисы
- Документальный фильм "Время подлета" Виталия Манского рассказывает о жизни Львова во время войны.
- Мировая премьера состоялась на Берлинском кинофестивале в прошлом году.
На днях, с 10 января, в прокате кинотеатров вышел документальный фильм Виталия Манского "Время подлета". Лента рассказывает о жизни города Львов во время полномасштабной войны.
Мировая премьера украинского фильма состоялась еще раньше – прошлого года на Берлинском кинофестивале. 24 Канал подробно расскажет, что известно о документальной ленте и почему ее стоит посмотреть.
