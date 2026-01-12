У прокат вийшов фільм "Час підльоту" про Львів під час війни

Днями, від 10 січня, у прокати кінотеатрів вийшов документальний фільм Віталія Манського – "Час підльоту". Стрічка розповідає про життя міста Львів у час повномасштабної війни.

Світова прем'єра українського фільму відбулась ще раніше – минулого року на Берлінському кінофестивалі. 24 Канал детально розповість, що відомо про документальну стрічку та чому її варто подивитись.

Може зацікавити Від творців "Зворотного напрямку": про що новий детективний серіал "Скарби"

На знімання "Час підльоту" пішло півтора року. Він створений у кінопродукції Латвії, Чехії та України. Та й назву вибрали не випадково, адже вона має символічне значення – час, за який долітає ракета. І це важливо, адже за сотні кілометрів від фронту також гинуть люди від рук російського загарбника.

Відзначимо, що більша частина фільму показує похоронні процесії. Автори створили таку візуалізацію, ніби глядачі бачать похорони з погляду військового оркестру, який завжди присутній на таких трагічних подіях.

Львів – рідне місто режисера Віталія Манського. В останні роки воно поринуло у смерть і життя, сум і радість, сльози та сміх. Люди намагаються жити попри весь той негатив, що дихає у спину.

"Час підльоту": дивіться онлайн трейлер фільму

Стрічка показує рік буденного життя музикантів військового оркестру, ветеранів і цивільних.

Через рік війни нові рекрути вирушають на службу, замикаючи коло і підкреслюючи, що мир – це лише час до наступного удару,

– йдеться в описі фільму.

Режисер спробував додати до кінокартини випадкові діалоги людей та їхні реакції, щоб якнайкраще просто відтворити реальну картину життя, щоб глядачі за 20 хвилин перегляду змогли поринути в атмосферу Львова.

Показ фільму "Час підльоту" триває три години.