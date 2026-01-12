На знімання "Час підльоту" пішло півтора року. Він створений у кінопродукції Латвії, Чехії та України. Та й назву вибрали не випадково, адже вона має символічне значення – час, за який долітає ракета. І це важливо, адже за сотні кілометрів від фронту також гинуть люди від рук російського загарбника.

Відзначимо, що більша частина фільму показує похоронні процесії. Автори створили таку візуалізацію, ніби глядачі бачать похорони з погляду військового оркестру, який завжди присутній на таких трагічних подіях.

Львів – рідне місто режисера Віталія Манського. В останні роки воно поринуло у смерть і життя, сум і радість, сльози та сміх. Люди намагаються жити попри весь той негатив, що дихає у спину.

"Час підльоту": дивіться онлайн трейлер фільму