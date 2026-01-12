Уже зовсім скоро на телеканалі "1+1" вийде новий детективний серіал від творців "Зворотного напрямку", який називається "Скарби". Про що він, читайте на сайті 24 Каналу.

Про що серіал "Скарби"?

У серіалі розповідається про Віру, яка повертається до рідного міста, щоб почати нове життя. Після смерті батьків родинний будинок дівчини присвоїли родичі й тепер вона хоче його повернути.

У той час у місто прибуває капітан поліції Богдан. Він удає бізнесмена і береться за розслідування, щоб знайти вбивцю свого батька. Завдяки випадковій зустрічі почуття з'єднуються з таємницями минулого, а життя героїв може змінитися через скарб часів Другої світової війни.

Головні ролі у серіалі зіграли:

  • Євген Лісничий – зірка серіалів "Реванш і "Голова".
  • Анастасія Іванюк – відома за фільмом "Потяг у 31 грудня" і за серіалом "Прикордонники".

Також до зйомок долучилися: Даша Трегубова, Олексій Нагрудний, який знявся у серіалі "Жіночий лікар. Нове життя", а також Сергія Мітрюшин з серіалу "Парочка слідчих" і Ірина Кудашова з серіалу "Школа".

