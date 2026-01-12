Уже совсем скоро на телеканале "1+1" выйдет новый детективный сериал от создателей "Обратного направления", который называется "Сокровища". О чем он, читайте на сайте 24 Канала.

О чем сериал "Сокровища"?

В сериале рассказывается о Вере, которая возвращается в родной город, чтобы начать новую жизнь. После смерти родителей семейный дом девушки присвоили родственники и теперь она хочет его вернуть.

В то время в город прибывает капитан полиции Богдан. Он притворяется бизнесменом и берется за расследование, чтобы найти убийцу своего отца. Благодаря случайной встрече чувства соединяются с тайнами прошлого, а жизнь героев может измениться из-за сокровища времен Второй мировой войны.

Главные роли в сериале сыграли:

Евгений Лесничий – звезда сериалов "Реванш и "Голова".

– звезда сериалов "Реванш и "Голова". Анастасия Иванюк – известная по фильму "Поезд в 31 декабря" и по сериалу "Пограничники".

Также к съемкам присоединились: Даша Трегубова, Алексей Нагрудный, который снялся в сериале "Женский доктор. Новая жизнь", а также Сергея Митрюшин из сериала "Парочка следователей" и Ирина Кудашова из сериала "Школа".

