От топовых режиссеров: осенью выйдет лента о восхождении украинских ветеранов на Килиманджаро

Пятеро украинских военных на протезах поднялись на гору Килиманджаро в Африке, рядом с которыми были не только профессиональные гиды и врачи, но и операторы. Осенью этого года об экспедиции выйдет документальный фильм под названием "Второе дыхание".

Подробнее об этом 24 Каналу рассказал участник проекта "Второе дыхание", ветеран Александр Михов "Рагнал", отметив, что над фильмом работали профессиональные украинские режиссеры и операторы. Подготовка к экспедиции длилась 4 месяца, восхождение – 6 дней.

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Детали документального фильма

По словам "Рангала", уже осенью 2025 года документальный фильм можно будет посмотреть в украинских и зарубежных кинотеатрах. Сняли фильм топовые режиссеры, одной из которых является Мария Кондакова. Оператором фильма является Сергей Михальчук, который работал над известными украинскими фильмами "Довбуш", "Поводырь", "Дикое поле".

Продюсерами проекта стали Александр Педан и американец украинского происхождения, основатель благотворительного фонда "Если не сейчас, то когда" Геннадий Газин.

Этот фильм вдохновит многих людей – и людьми с травмами, и с трудностями в жизни. А кого-то фильм смотивирует и придаст энергии, чтобы идти дальше,

– подчеркнул ветеран.

Кроме него героями фильма стали еще 4 украинских ветеранов: военнослужащая "Surma Team" Ольга Егорова "Высота", боец Третьей отдельной штурмовой бригады Роман Колесник "Добряк", военный-пограничник Владислав Шатило "Шатя" и боец Отдельного отряда специального назначения "Омега" Михаил Матвеев "Гризли".

Кроме того, в ленту также вошли интервью с членами семей героев, архивные материалы об участниках, их службу.

Подготовка к восхождению на гору длилась 4 месяца, ветераны имели тренировки в Карпатах и консультации с опытными альпинистами. Съемки фильма продолжались в течение всего времени восхождения экспедиции и происходили на высоте 6 тысяч метров над уровнем моря.

Сама экспедиция длилась 6 днейво время подъема были остановки в адаптационных лагерях на разных высотах, чтобы минимизировать симптомы горной болезни.

Некоторые из ветеранов уже имели опыт восхождения на гору, в частности, "Рангал", некоторые покоряли вершину впервые.

Кстати, уже сейчас в кинотеатрах Украины продолжается показ украинского документального фильма "Однажды летом в Украине". В ленте рассказывают истории бойцов со всего мира и их службу в международном легионе ГУР.