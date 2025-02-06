Детальніше про це 24 Каналу розповів учасник проєкту "Друге дихання", ветеран Олександр Міхов "Рагнал", зауваживши, що над фільмом працювали професійні українські режисери та оператори. Підготовка до експедиції тривала 4 місяці, сходження – 6 днів.

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Деталі документального фільму

За словами "Рангала", вже восени 2025 року документальний фільм можна буде переглянути в українських та закордонних кінотеатрах. Зняли фільм топові режисери, однією з яких є Марія Кондакова. Оператором фільму є Сергій Михальчук, який працював над відомими українськими фільмами "Довбуш", "Поводир", "Дике поле".

Продюсерами проєкту стали Олекснадр Педан та американець українського походження, засновник благодійного фонду "Якщо не зараз, то коли" Геннадій Газін.

Цей фільм надихне багатьох людей – і людьми з травмами, і з труднощами у житті. А когось фільм змотивує та надасть енергії, щоб йти далі,

– наголосив ветеран.

Крім нього героями фільму стали ще 4 українських ветеранів: військовослужбовиця "Surma Team" Ольга Єгорова "Висота", боєць Третьої окремої штурмової бригади Роман Колесник "Добряк", військовий-прикордонник Владислав Шатіло "Шатя" та боєць Окремого загону спеціального призначення "Омега" Михайло Матвіїв "Грізлі".

Крім того, у стрічку також ввійшли інтерв'ю з членами родин героїв, архівні матеріали про учасників, їхню службу.

Підготовка до сходження на гору тривала 4 місяці, ветерани мали тренування в Карпатах та консультації з досвідченими альпіністами. Зйомки фільму тривали протягом усього часу сходження експедиції та відбувалися на висоті 6 тисяч метрів над рівнем моря.

Сама експедиція тривала 6 днів: під час підйому були зупинки в адаптаційних таборах на різних висотах, щоб мінімізувати симптоми гірської хвороби.

Деякі з ветеранів вже мали досвід сходження на гору, зокрема, "Рангал", деякі підкоряли вершину вперше.

До речі, вже зараз в кінотеатрах України триває показ українського документального фільму "Одного літа в Україні". У стрічці розповідають історії бійців зі всього світу та їхню службу у міжнародному легіоні ГУР.