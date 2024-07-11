Романтическая комедия рассказывает о событиях, происходящих на фоне исторической посадки на Луну космического корабля "Апполон-11". Кино 24 расскажет о ленте подробнее.

Смотрите также 5 лучших экранизаций книг, которые достойны внимания каждого

О чем фильм "Полет на Луну"

Имидж компании NASA практически терпит крах. В этот момент исправлять ситуацию берется маркетолог Келли Джонс, которая решает начать перспективную промокампанию. С другой стороны это усложняет работу всем работникам NASA.

Миссия слишком важна, чтобы ее провалить, а потому Белый Дом хочет, чтобы Келли сделала запасной вариант – фальшивое приземление. Тем временем между ответственным за запуск "Аполлона-11" и специалисткой по маркетингу завязываются отношения.

"Полет на Луну": смотрите трейлер онлайн

Интересно, что NASA поддерживало производство ленты. Те, кто работал во времена программы Аполлон, были техническими советниками во время съемок. Ченнинг Татум, сыгравший главную роль, самостоятельно выполняет большинство трюков в фильме.

Важно добавить, что на самом деле фейковой высадки на Луну не планировалось. Однако создатели постарались максимально воссоздать атмосферу работы над запуском.

Как оценивают критики

IMDb – 6.7/10

Rotten Tomatoes – 6.2/10

Metacritic – 52/100

Критики называют фильм "редкой романтической комедией 21-века", ведь здесь присутствуют не только сердечные дела, но фигурирует интеллект и знания. Это означает, что фильм будет интересно пересматривать несколько раз. Кроме того, химия между главными героями "достаточно убедительная". Финал ленты достаточно очевиден, но от этого фильм не становится менее интересным.

В то же время в Guardian были более жесткими и назвали фильм "безжалостно посредственным и неправильно оцененным". По мнению киноэкспертов, настоящие достижения миссии обесценили. В то же время фильм стоит посмотреть хотя бы для того, чтобы самостоятельно составить впечатление о ней.