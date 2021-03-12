Документальная лента "Земля голубая, будто апельсин" режиссера Ирины Цилык завоевала кинопремию в США. Фильм стал лауреатом Cinema Eye Honors 2021.

Американская премия Cinema Eye Honors 2021 была основана для отмечания мастерства и инновационности в документальном кино. Поэтому победа украинского фильма "Земля голубая, будто апельсин" свидетельствует о том, что отечественные режиссеры стремительно развиваются и становятся на уровень с работами выдающихся документалистов.

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"Есть причина праздновать не только приход весны! "Земля голубая, будто апельсин" получила престижную награду Cinema Eye Honors 2021... Поздравляем всю нашу невероятную команду!" – написали представители ленты в фейсбуке.



"Земля голубая, будто апельсин" получила премию в США / Фото Facebook / @TheEarthIsBlueAsanOrange

"Земля голубая, будто апельсин": коротко о фильме

Фильм стал дебютной полнометражной лентой режиссера Ирины Цил ы к. Однако это отнюдь не помешало "Земли голубой, будто апельсин" завоевать престижные зарубежные награды. В частности, фильм стал лауреатом премии Sundance, а также получил награды на кинофестивалях Украины, Польши, США, Швейцарии.

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В фильме "Земля голубая, будто апельсин" показали историю войны на Донбассе сквозь призму обычной украинской семьи. Анна с 4 детьми осталась жить в "красной зоне" и чуть ли не ежедневно наблюдает обстрелы в Красногоровке. Несмотря на страшные реалии женщина с детьми нашла особое занятие: они создают и монтируют ролики о войне. Семья не теряет жизнерадостности, играет на музыкальных инструментах и ​​вместе проводит досуг.