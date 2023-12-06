Праздничная подборка: 5 фильмов о святом Николае

День святого Николая – любимый праздник всех как взрослых, так и детей. Это волшебное время, когда каждый человек начинает верить в чудеса, мысленно возвращаясь в детство.

Поэтому 24 Канал решил порадовать вас подборкой фильмов, которые подарят вам кроху детской, безусловной радости. Забудьте на мгновение о тяжелых рабочих буднях и наслаждайтесь атмосферой праздника, просматривая ленту.

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"Настоящий Санта"

До нового года осталось всего несколько дней. В домах уже чувствуется аромат рождественской выпечки, гирлянды весело светятся, а елка, искрящаяся и таинственная, обещает исполнение всех желаний. Но сбудутся ли они, если Санта решит выйти в отставку?

В фильме "Настоящий Санта" даже новогодний волшебник теряет веру в чудеса, поскольку люди, обремененные обычными делами и погруженные в работу, забывают о настоящем значении праздника. Он решает принять радикальные меры и продать свой костюм простому парню, давно потерявшему ощущение "предновогодней магии". Вопрос остается в том, станут ли люди творцами подлинного чуда?

"Настоящий Санта": смотрите онлайн трейлер фильма

"Мой дедушка – Дед Мороз"

На пороге Нового Года девятилетний Максим мечтает только об одном – найти своего дедушку, который является Дедом Морозом. Поэтому мальчик решает отправиться в столицу на поиски. В его путешествии есть множество похождений и препятствий, но Максим не теряет уверенности и выдерживает все трудности, борясь за свое праздничное желание.

"Мой дедушка – Дед Мороз": смотрите онлайн трейлер фильма

"Санта и компания"

В канун праздника 92 000 эльфов, отвечающих за изготовление новогодних подарков для детей, заболели. Ни один из них не может встать с места. Санта понимает, что без помощи эльфов он не сможет успеть подготовить все к Рождеству. Поэтому ему приходится отправиться в город за витамином С для своих больных помощников.

Эта задача не так проста, как кажется. Мистер Клаус воспринимается всеми как сумасшедший. Санта решает найти себе помощников среди мира людей, чтобы добыть необходимые лекарства и доставить их для спасения эльфов.

"Санта и компания": смотрите онлайн трейлер фильма

"Приключения S Николая"

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Молодой мальчик Артем, вместе со своими родителями, недавно переехал из большого города в небольшую карпатскую деревню. С приближением праздников он, как и все остальные дети, постоянно ждет встречи со Святым Николаем.

В один прекрасный момент, перед Артемом появляется Николай – но, оказывается, что это вообще не святой, а лишь притворившийся им обычный вор. Артем и его друзья проявят в себе свою смелость, изобретательность и ловкость, чтобы вывести коварного мошеннического похитителя на чистую воду. Они верят, что чудеса обязательно случатся на праздниках.

"Приключения S Николая": смотрите онлайн трейлер фильма

"Только чудо"

Северин вместе со своей семьей проживает в горном поселении, которое страдает слишком суровой зимой во время Малого Ледникового периода. В настоящее время тяжелых испытаний он получает небольшой срок – три дня, чтобы помочь своему травмированному отцу. Тот пострадал, защищая свой родной город от чрезмерного нашествия льда.

Северин отправляется в опасное путешествие через замерзшее море, чтобы привести известного врача. Во время этого путешествия ему придется противостоять стихийным бурям, странным летучим существам, хитроумным злодеям, а также завоевать сердце красавицы Софии.

В своих приключениях он получает неожиданную помощь от забавной собаки Снежка. Вместе они преодолеют все трудности. Тем временем в городе появляется таинственный Старик, и впоследствии становится понятно, что это сам Святой Николай, взявший на себя лицо Старика, чтобы помочь Северину в его опасной миссии.

"Только чудо": смотрите онлайн трейлер фильма