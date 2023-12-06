Тому 24 Канал вирішив потішити вас добіркою фільмів, які подарують вам крихту дитячої, безумовної радості. Забудьте на мить про важкі робочі будні та насолоджуйтесь атмосферою свята, переглядаючи стрічку.

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"Справжній Санта"

До святкування Нового року залишилося всього кілька днів. У будинках вже відчувається аромат різдвяної випічки, гірлянди весело світяться, а ялинка, іскриста й таємнича, обіцяє здійснення всіх бажань. Але чи здійсняться вони, якщо Санта вирішить вийти у відставку?

У фільмі "Справжній Санта" навіть новорічний чарівник втрачає віру в дива, оскільки люди, обтяжені буденними справами й занурені у роботу, забувають про справжнє значення свята. Він вирішує вжити радикальних заходів і продати свій костюм простому хлопцеві, який давно втратив відчуття "передноворічної магії". Питання залишається у тому, чи стануть люди творцями справжнього дива?

"Справжній Санта": дивіться онлайн трейлер фільму

"Мій дідусь – Дід Мороз"

На порозі Нового Року дев'ятирічний Максим мріє лише про одне – знайти свого дідуся, який є Дідом Морозом. Тому хлопчик вирішує вирушити до столиці на пошуки. У його подорожі є безліч пригод та перешкод, але Максим не втрачає впевненості та витримує всі труднощі, борючись за своє святкове бажання.

"Мій дідусь – Дід Мороз": дивіться онлайн трейлер фільму

"Санта і компанія"

Напередодні свята 92 000 ельфів, що відповідають за виготовлення новорічних подарунків для дітей, захворіли. Жоден з них не може встати з місця. Санта розуміє, що без допомоги ельфів він не зможе встигнути підготувати усе до Різдва. Тому йому доводиться вирушити в місто за вітаміном "С" для своїх хворих помічників.

Це завдання не таке просте, як здається. Містер Клаус сприймається всіма як дещо божевільний. Санта вирішує знайти собі помічників серед світу людей, щоб добути необхідні ліки та доставити їх для порятунку ельфів.

"Санта і компанія": дивіться онлайн трейлер фільму

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"Пригоди S Миколая"

Молодий хлопчик Артем, разом зі своїми батьками, нещодавно переїхав з великого міста в невеличке карпатське село. З наближенням свят він, як і всі інші діти, невпинно чекає на зустріч зі Святим Миколаєм.

В один прекрасний момент, перед Артемом з'являється Миколай – але, виявляється, що це взагалі не святий, а лише звичайний злодій, що прикинувся ним. Артем та його друзі виявлять у собі всю свою сміливість, винахідливість та спритність, щоб вивести підступного шахрайського викрадача на чисту воду. Вони вірять, що дива обов'язково трапляться на святах.

"Пригоди S Миколая": дивіться онлайн трейлер фільму

"Тільки диво"

Северин разом зі своєю родиною проживає в гірському поселенні, яке страждає від надто суворої зими під час Малого Льодовикового періоду. У цей час важких випробувань він отримує невеликий термін – три дні, щоб допомогти своєму травмованому батькові. Той постраждав, захищаючи своє рідне місто від надмірної навали криги.

Северин вирушає в небезпечну мандрівку через замерзле море, щоб привести відомого лікаря. Під час цього подорожі йому доведеться протистояти стихійним бурям, дивним летючим істотам, хитромудрим лиходіям, а також завоювати серце красуні Софії.

У своїх пригодах він отримує несподівану допомогу від кумедної собаки Сніжка. Спільно вони подолають всі труднощі. Тим часом у місті з'являється таємничий Старий, і згодом стає зрозуміло, що це сам Святий Миколай, який взяв на себе обличчя Старого, щоб допомогти Северину у його небезпечній місії.

"Тільки диво": дивіться онлайн трейлер фільму