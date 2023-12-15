Самые популярные украинские сериалы с Екатериной Тишкевич

Екатерина Тишкевич – известная украинская актриса, которая на время прекратила свою кинокарьеру из-за проблем со здоровьем. Впрочем, зрители обожают Тишкевич и ленты, в которых она снималась.

Поэтому 24 Канал подготовил для вас подборку сериалов, в которых раньше снималась актриса. Читайте ленты и смотрите трейлеры.

Рекомендуем Посмотреть на одном дыхании: 3 культовых фильма, в которых фигурирует рулетка

Лучшие сериалы с Екатериной Тишкевич

"Цвет страсти"

Дарию обвиняют в убийстве, которое она не совершала. Все улики против нее, и девушке грозит продолжительное заключение. Из-за неблагоприятного материального положения у нее нет никакой надежды на помощь опытных адвокатов. Однако дело попадает в руки молодого следователя Андрея Потапенко, убеждающего Дарию, что справедливость и честный суд существуют. Все доходит до того, что он влюбляется в девушку, но будет ли хеппи-энд?

"Цвет страсти": смотрите онлайн сериал

"Ты только мой"

Неймовірний тріумф можливий не лише на великих екранах. Favbet допомагає кожному стати головним персонажем фільму та відчути смак перемоги.

Татьяна и Михаил Кравчуки воспитывают приемного сына Льва, мальчика со сложным характером. Переходный возраст только усугубляет все трудности, и в семье рождается серьезный конфликт. Тем временем из колонии выходит биологическая мать Льва, которая намерена вернуть сына к себе.

"Ты только мой": смотрите онлайн сериал

"Место под солнцем"

Главная героиня этой истории – обычная провинциальная девушка Марта Райцина, которая после несправедливого обвинения в убийстве вынуждена бежать из родного города. Под чужим именем она попадает в дом столичного кандидата в мэры Игоря Парфенова и его большой семьи. Здесь Марта знакомится и влюбляется в Алексея – пасынка Парфенова, с которым тот ведет скрытую войну на протяжении многих лет.

"Место под солнцем": смотрите онлайн сериал