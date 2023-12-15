Тому 24 Канал підготував для вас добірку серіалів, у яких раніше знімалась акторка. Читайте про стрічки та дивіться трейлери.

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Найкращі серіали з Катериною Тишкевич

"Колір пристрасті"

Дарію обвинувачують в убивстві, якого вона не вчиняла. Всі докази проти неї, і дівчині загрожує тривале ув'язнення. Через несприятливе матеріальне становище у неї немає жодної надії на допомогу від досвідчених адвокатів. Однак справа потрапляє до рук молодого слідчого Андрія Потапенка, який переконує Дарію, що справедливість і чесний суд існують. Все доходить до того, що він закохується в дівчину, але чи буде хепі-енд?

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"Ти тільки мій"

Татьяна і Михайло Кравчуки виховують прийомного сина Лева, хлопчика зі складним характером. Перехідний вік тільки поглиблює усі труднощі, і в сім'ї народжується серйозний конфлікт. Тим часом з колонії виходить біологічна мати Лева, яка має намір повернути сина до себе.

"Ти тільки мій": дивіться онлайн серіал

"Місце під сонцем"

Головна героїня цієї історії – звичайна провінційна дівчина Марта Райцина, яка, після несправедливого обвинувачення у вбивстві, змушена втекти з рідного міста. Під чужим ім'ям вона потрапляє до будинку столичного кандидата в мери Ігоря Парфьонова та його великої родини. Тут Марта знайомиться і закохується в Олексія – пасинка Парфьонова, з яким той веде приховану війну протягом багатьох років.

"Місце під сонцем": дивіться онлайн серіал