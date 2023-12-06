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Фильмы для уютного вечера с любимым
"Реальная любовь"
Когда приближается Рождество, город наполняется атмосферой уюта и счастья, особенно знакомого влюбленным парам. Это чувство охватывает абсолютно всех – молодоженов, недавно расставшихся подростков и даже вдовцев. Чем ближе праздник, тем острее каждый герой испытывает желание быть ближе к тому, кого он любит.
"Реальная любовь": смотрите онлайн трейлер фильма
"Снова любовь"
Молодая женщина пытается смягчить свою боль от потери жениха, она пытается жить дальше, высылая романтические сообщения на его бывший номер мобильного телефона. В результате она устанавливает связь с мужчиной, на которого был переведен этот номер.
"Снова любовь": смотрите онлайн трейлер фильма
"К тебе или ко мне"
Когда ближайшие друзья и абсолютные противоположности, Дебби и Питер, обмениваются жильем на неделю, они случайно погружаются в повседневную жизнь друг друга, что может разжечь в них чувство любви.
"К тебе или ко мне": смотрите онлайн трейлер фильма
"Счастливый случай"
Главной героиней этого фильма является Фанни, привлекательная молодая парижанка, у которой, казалось бы, все в жизни есть... Но буржуазный мир, в котором она живет, существенно контрастирует с мятежной личностью Фанни.
Однажды утром, направляясь на работу, она встречает своего бывшего одноклассника Алана, который сразу признается, что всегда любил ее. Их общение быстро перерастает в роман, и мужчина Фанни начинает об этом подозревать.
"Счастливый случай": смотрите онлайн трейлер фильма
"Счастье для начинающих"
Спустя год после развода Гелен регистрируется на курсы выживания в дикой природе. Этот опыт учит его тому, что иногда нужно действительно заблудиться, чтобы обрести подлинную себя и почувствовать радость в жизни.
"Счастье для начинающих": смотрите онлайн трейлер фильма
"Мое прекрасное несчастье"
Эбби, первокурсница колледжа, начинает новый этап жизни, пытаясь начать все с чистого письма и удерживаться от темных сторон своего прошлого. Однако ей не так легко отстаивать свое решение и избегать "плохого парня" Тревиса, как это было задумано. Тревис ведет двойную жизнь, объединяя обучение в колледже и карьеру местного ловеласа с подпольными поединками в клетках. Эбби сомневается в этой непоследовательности, и они заключают неожиданное пари...
"Мое прекрасное несчастье": смотрите онлайн трейлер фильма