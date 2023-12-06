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Фільми для затишного вечора з коханим

"Реальне кохання"

Коли наближається Різдво, місто наповнюється атмосферою затишку та щастя, яка особливо знайома закоханим парам. Це почуття охоплює абсолютно всіх – молодят, тих, хто нещодавно розлучився, підлітків та навіть вдівців. Чим ближче свята, тим гостріше кожен герой відчуває бажання бути ближчим до того, кого він любить.

"Реальне кохання": дивіться онлайн трейлер фільму

"Знову любов"

Молода жінка намагається пом'якшити свій біль від втрати нареченого, вона намагається жити далі, висилаючи романтичні повідомлення на його колишній номер мобільного телефону. В результаті вона встановлює зв'язок із чоловіком, на якого був переведений цей номер.

"Знову любов": дивіться онлайн трейлер фільму

"До тебе чи до мене"

Коли найближчі друзі та абсолютні протилежності, Деббі та Пітер, обмінюються житлом на тиждень, вони випадково занурюються в повсякденне життя одне одного, що може розпалити в них почуття кохання.

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"Щасливий випадок"

Головною героїнею цього фільму є Фанні, приваблива молода парижанка, у якої, здавалося б, все в житті є... Але буржуазний світ, в якому вона живе, суттєво контрастує з бунтівною особистістю Фанні.

Одного ранку, направляючись на роботу, вона зустрічає свого колишнього однокласника Алана, який відразу зізнається, що завжди кохав її. Їхнє спілкування швидко переростає у роман, і чоловік Фанні починає про це підозрювати.

"Щасливий випадок": дивіться онлайн трейлер фільму

"Щастя для початківців"

Через рік після розлучення Гелен реєструється на курси виживання в дикій природі. Цей досвід вчить її тому, що іноді потрібно справді заблукати, щоб знайти справжню себе і відчути радість у житті.

"Щастя для початківців": дивіться онлайн трейлер фільму

"Моє прекрасне нещастя"

Еббі, першокурсниця коледжу, починає новий етап життя, намагаючись розпочати все з чистого листа та утримуватися від темних сторін свого минулого. Проте їй не так легко відстоювати своє рішення та уникати "поганого хлопця" Тревіса, як це було задумано. Тревіс веде подвійне життя, поєднуючи навчання в коледжі та кар'єру місцевого ловеласа з підпільними поєдинками у клітках. Еббі сумнівається в цій непослідовності, і вони укладають несподіване парі...

"Моє прекрасне нещастя": дивіться онлайн трейлер фільму