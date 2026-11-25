Школьные вечеринки, первые свидания, причудливые перевоплощения и мечты, которые казались такими близкими. Мы собрали фильмы 2000-х, которые возвращают в те времена, когда самой большой проблемой было не пропустить любимую комедию по телевизору.

В этих фильмах царит особая атмосфера, которую сложно воссоздать: знакомые песни, яркие образы, забавные приключения и герои, за которыми хочется наблюдать снова. 24 Канал собрал пять фильмов 2000-х, которые подарят немного ностальгии и хорошее настроение.

"Дневники принцессы" (2001)

Рейтинг IMDb: 6,4/10

Жанр: комедия, семейный, романтика

Если когда-то хотелось проснуться знаменитой, получить корону и вдруг узнать о своем королевском происхождении, эта комедия точно знакома. Энн Хэтэуэй в роли Мии Термополис создала одну из самых милых героинь подросткового кино.

Особое удовольствие – наблюдать за ее перевоплощением под руководством строгой, но очаровательной королевы Кларисы в исполнении Джулии Эндрюс. Здесь есть неловкие ситуации, первые симпатии, королевский этикет и та самая атмосфера сказки, в которую хочется поверить.

Смотрите трейлер фильма "Дневники принцессы" (2001) онлайн:

"Сумасшедшая пятница" (2003)

Рейтинг IMDb: 6,4/10

Жанр: комедия, фэнтези, семейный

Джейми Ли Кертис и Линдси Логан в этой комедии – дуэт, который невозможно не полюбить. Их героини, мама и дочь, настолько не могут найти общий язык, что однажды утром просыпаются в телах друг друга.

Самое интересное в фильме – актерская игра. Кертис приходится вести себя как бунтарская подросток, а Логан – убедительно изображать взрослую женщину, у которой есть работа, ребенок и свадьба на носу. К этому добавляются рок-музыка, школьные приключения и немало моментов, которые до сих пор вызывают улыбку.

Смотрите трейлер фильма "Сумасшедшая пятница" (2003) онлайн:

"Из 13 в 30" (2004)

Рейтинг IMDb: 6,4/10

Жанр: комедия, фэнтези, мелодрама

Дженнифер Гарнер и Марк Руффало подарили зрителям одну из самых теплых романтических комедий десятилетия. В центре истории – девушка, которая мечтает поскорее повзрослеть и неожиданно получает такую возможность.

Фильм покоряет не только романтической линией, но и легкостью, которой так часто не хватает во взрослой жизни. Особого внимания заслуживает сцена под песню "Thriller" Майкла Джексона, ставшая одним из самых узнаваемых моментов фильма. А еще это история о дружбе, первых чувствах и важности не потерять себя в погоне за успехом.

Смотрите трейлер фильма "С 13 до 30" (2004) онлайн:

"Она – мужчина" (2006)

Рейтинг IMDb: 6,4/10

Жанр: комедия, мелодрама, спорт

Аманда Байнс и Ченнинг Татум – еще одна причина вернуться к подростковым комедиям 2000-х. Их экранная химия, забавные недоразумения и футбольные приключения делают эту картину отличным вариантом для вечера.

Особое удовольствие – наблюдать за перевоплощением Виолы, которая выдает себя за брата-близнеца и попадает в мужскую футбольную команду. Фильм построен на быстром юморе, неловких ситуациях и романтических недоразумениях. А еще здесь можно увидеть Ченнинга Татума задолго до его самых известных взрослых ролей.

Смотрите трейлер фильма "Она – мужчина" (2006) онлайн:

"17 снова" (2009)

Рейтинг IMDb: 6,4/10

Жанр: комедия, фэнтези, мелодрама

Зак Эфрон в школьной форме, баскетбольная площадка и возможность вернуться в лучшие годы жизни – эта комедия имеет все, почему зрители любят кино конца 2000-х.

В фильме актер играет взрослого мужчину, который получает шанс снова стать семнадцатилетним. И хотя сначала кажется, что это идеальная возможность исправить прошлые ошибки, возвращение в школу оказывается не таким простым. Особенно приятно наблюдать за взаимодействием Эфрона с Мэттью Перри, который привносит в историю свой особый юмор.

Смотрите трейлер фильма "17 снова" (2009) онлайн:

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