У цих фільмах є особлива атмосфера, яку складно відтворити: знайомі пісні, яскраві образи, кумедні пригоди та герої, за якими хочеться спостерігати знову. 24 Канал зібрав п'ять стрічок 2000-х, які подарують трохи ностальгії та хороший настрій.

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"Щоденники принцеси" (2001)

Рейтинг IMDb: 6,4/10

Жанр: комедія, сімейний, романтика

Якщо колись хотілося прокинутися знаменитою, отримати корону й раптом дізнатися про своє королівське походження, ця комедія точно знайома. Енн Гетевей у ролі Мії Термополіс створила одну з наймиліших героїнь підліткового кіно.

Особливе задоволення – спостерігати за її перевтіленням під керівництвом суворої, але чарівної королеви Клариси у виконанні Джулі Ендрюс. Тут є незручні ситуації, перші симпатії, королівський етикет і та сама атмосфера казки, у яку хочеться повірити.

Дивіться трейлер фільму "Щоденники принцеси" (2001) онлайн:

"Чумова п'ятниця" (2003)

Рейтинг IMDb: 6,4/10

Жанр: комедія, фентезі, сімейний

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Джеймі Лі Кертіс і Ліндсі Логан у цій комедії – дует, який неможливо не полюбити. Їхні героїні, мама й донька, настільки не можуть порозумітися, що одного ранку прокидаються в тілах одна одної.

Найцікавіше у фільмі – акторська гра. Кертіс доводиться поводитися як бунтівна підлітка, а Логан – переконливо зображати дорослу жінку, яка має роботу, дитину та весілля на носі. До цього додаються рок-музика, шкільні пригоди й чимало моментів, які досі викликають усмішку.

Дивіться трейлер фільму "Чумова п'ятниця" (2003) онлайн:

"Із 13 в 30" (2004)

Рейтинг IMDb: 6,4/10

Жанр: комедія, фентезі, романтика

Дженніфер Гарнер і Марк Руффало подарували глядачам одну з найтепліших романтичних комедій десятиліття. У центрі історії – дівчина, яка мріє швидше подорослішати й несподівано отримує таку можливість.

Стрічка підкорює не лише романтичною лінією, а й легкістю, якої так часто бракує дорослому життю. Особливої уваги заслуговує сцена під пісню Thriller Майкла Джексона, яка стала одним із найвпізнаваніших моментів фільму. А ще це історія про дружбу, перші почуття та важливість не втратити себе у гонитві за успіхом.

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Дивіться трейлер фільму "Із 13 в 30" (2004) онлайн:

"Вона – чоловік" (2006)

Рейтинг IMDb: 6,4/10

Жанр: комедія, романтика, спорт

Аманда Байнс і Ченнінг Татум – ще одна причина повернутися до підліткових комедій 2000-х. Їхня екранна хімія, кумедні непорозуміння та футбольні пригоди роблять цю стрічку чудовим варіантом для вечора.

Окрема насолода – спостерігати за перевтіленням Віоли, яка видає себе за брата-близнюка та потрапляє до чоловічої футбольної команди. Фільм побудований на швидкому гуморі, незручних ситуаціях і романтичних непорозуміннях. А ще тут можна побачити Ченнінга Татума задовго до його найвідоміших дорослих ролей.

Дивіться трейлер фільму "Вона – чоловік" (2006) онлайн:

"17 знову" (2009)

Рейтинг IMDb: 6,4/10

Жанр: комедія, фентезі, романтика

Зак Ефрон у шкільній формі, баскетбольний майданчик і можливість повернутися в найкращі роки життя – ця комедія має все, за що глядачі люблять кіно кінця 2000-х.

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У стрічці актор грає дорослого чоловіка, який отримує шанс знову стати сімнадцятирічним. І хоча спочатку здається, що це ідеальна можливість виправити минулі помилки, повернення до школи виявляється не таким простим. Особливо приємно спостерігати за взаємодією Ефрона з Меттью Перрі, який додає історії свого особливого гумору.

Дивіться трейлер фільму "17 знову" (2009) онлайн:

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