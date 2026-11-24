24 Канал підготував добірку найпопулярніших серіалів Netflix в Україні. Ви точно захочете додати їх до свого списку обов'язкового перегляду.

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популярні відео

"Чорні голуби" (2024), 1-й та 2-й сезони

Рейтинг IMDb: 7,2

Гелен Вебб живе подвійним життям: для світу вона зразкова дружина британського міністра оборони, але насправді жінка шпигує на таємну організацію найманців і передає їм державні секрети. Коли невідомі вбивають її коханця Джейсона, життя головної героїні опиняється під загрозою. Щоб захистити агентку, керівництво викликає її давнього друга – досвідченого кілера Сема. Разом вони беруться розплутувати цей злочин і виходять на масштабну політичну змову в самому серці Лондона.

"Чорні голуби": дивіться трейлер серіалу онлайн

Що кажуть критики: на платформі IMDb рецензенти хвалять серіал за вдале поєднання кількох жанрів та яскравий акторський дует Кіри Найтлі й Бена Вішоу. Водночас частина глядачів і оглядачів зауважує певну неправдоподібність екшн-сцен.

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"Тіло" (2026)

Рейтинг IMDb: 7,4

Події розгортаються в католицькій школі Святого Марка. У центрі сюжету – учасниці шкільної танцювальної команди "Левиці". На Геловін танцівниці влаштовують для нової учасниці Ґрейс Франклін жорстокий ритуал посвяти, після якого дівчина впадає в кому. Невдовзі інші учні починають бачити тривожні видіння про неї, які вважають пророчими.

"Тіло": дивіться трейлер серіалу онлайн

Що кажуть критики: на платформі Rotten Tomatoes рецензенти хвалять серіал "Тіло" за моторошну атмосферу, дослідження підліткової жорстокості та переконливу гру молодого акторського складу. Водночас частина оглядачів зауважує, що сюжет надто повільно розганяється, а фінальні серії залишають більше запитань, ніж відповідей.

"Імператриця" (2026), 3-й сезон

Рейтинг IMDb: 7,8

Після руйнівної Сардинської війни імператор Франц повертається додому глибоко травмованим через провину за загибель тисяч молодих солдатів на полі бою. Його емоційна відстороненість і зрада боляче ранять імператрицю Єлизавету. Скута суворими правилами віденського двору, героїня намагається відстояти право власного голосу, впоратися з кризою у шлюбі та зрозуміти, чого насправді прагне її душа.

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"Імператриця": дивіться трейлер серіалу онлайн

Що кажуть критики: на платформі Rotten Tomatoes рецензенти називають фінальний сезон емоційно насиченим та візуально розкішним завершенням історії, відзначаючи потужну хімію між Деврім Лінгнау та Філіпом Фройсантом. Водночас поодинокі оглядачі вказують на надмірну мелодраматичність окремих сюжетних ліній.

Серед інших серіалів, які увійшли до списку найпопулярніших в Україні:

"Знечулення", 1-й сезон;

"Люпен", 4-й сезон;

"Світлотінь", 1-й сезон;

"Парочка слідчих 3".

До речі, якщо ви хотіли подивитись фільм "Довженко. Перший погляд" онлайн, то маємо для вас хороші новини. Адже стрічку вже можна переглянути на Netflix.