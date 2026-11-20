Про вихід стрічки на популярній платформі повідомило Державне агентство України з питань кіно на своїй офіційній сторінці у фейсбуці.

Adv

популярні відео

"Довженко. Перший погляд" вже на Netflix

Події фільму розгортаються в Одесі у 1926 році. Тоді місцева кінофабрика вирувала життям і нагадувала справжній східноєвропейський Голлівуд. У центрі сюжету перебуває молодий митець, який лише робить перші кроки у великому кінематографі та мріє знімати чесне кіно без ідеологічної цензури. Головному героєві доводиться постійно балансувати між прагненням до творчої свободи та тиском радянської репресивної системи.

"Довженко. Перший погляд": дивіться трейлер фільму онлайн

Образ молодого генія на екрані втілив актор Григорій Бакланов. Компанію на знімальному майданчику йому склали Богдан Бенюк, Роман Ясіновський, Максим Самчик та Поліна Василина.

Водночас над сценарієм працювала потужна команда авторів, серед яких відомий кінознавець Сергій Тримбач. Стрічку створили у співпраці України, Румунії та Словаччини за державної підтримки.

Реклама

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Світова прем'єра біографічної драми відбулася в листопаді 2025 року на престижному Талліннському кінофестивалі "Темні ночі", де показ зібрав повну залу. В український кінотеатральний прокат робота Костянтина Коновалова вийшла 1 жовтня 2026 року, а тепер поповнила бібліотеку світового стримінгового гіганта.

До речі, раніше ми вже розповідали, як проходили знімання фільму "Довженко. Перший погляд".