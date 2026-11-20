Як повідомляє The Independent, американський восьмисерійний серіал "Тіло" (The Body), який вийшов 11 листопада 2026 року, опинився в центрі релігійного скандалу. Попри те, що проєкт став одним із найпопулярніших на Netflix цього місяця, частина католицької аудиторії звинуватила його в блюзнірстві та антикатолицьких настроях.

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Що так обурило глядачів

У центрі сюжету – група школярок, які вирішують пожартувати й провести бутафорський сатанинський ритуал, символічно приносячи в жертву свою однокласницю, яку зіграла Софія Вайлі.

Однак жарти закінчуються, коли дівчина впадає в кому, а решта учасниць ритуалу починають бачити дивні видіння, які, здається, передбачають майбутнє. У школі спалахує масова істерія, і звичайна підліткова драма перетворюється на релігійний кошмар.



"Тіло": дивитись трейлер

Та найбільший жах, схоже, розгорнувся не на екрані, а за його межами.

На платформі CitizenGo створили петицію з вимогою скасувати серіал. Станом на 18 листопада вона зібрала понад 111 тисяч підписів.

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Автори звернення заявили, що Netflix приніс у християнські домівки контент, який батьки ніколи не погодилися б показувати своїм дітям. Вони закликали керівництво платформи прибрати серіал, перш ніж його побачить ще більше глядачів.

Що каже творчиня серіалу

Творчиня "Тіла" Квінн Шепард, схоже, не планувала оголошувати війну релігії. Ще до початку скандалу вона пояснювала, що серіал досліджує складні стосунки між вірою, соромом, сексуальністю та дорослішанням. Шепард описувала свій проєкт як провокативну підліткову психодраму з елементами католицького горору.

За її словами, команда серіалу позитивно ставиться до віри, однак критично оцінює релігійні системи та інституції. Водночас Netflix поки не повідомляв про наміри прибирати серіал із платформи.

Нагадаємо, це вже не перший скандал Netflix. Нещодавно з новою силою розгорілась суперечка щодо серіалу "Оленя".