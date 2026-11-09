Один із найгучніших серіалів Netflix обернувся кошмаром: новий скандал із серіалом "Оленя"

Як повідомляє TheWrap, жінка звинувачує Netflix у поширенні неправдивої інформації та завданні шкоди її репутації.

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Чому реальна Марта судиться з Netflix

Гарві стверджує, що творці серіалу представили вигадані події як реальну історію. Зокрема, вона заперечує, що мала судимості за переслідування, сиділа у в'язниці, сексуально домагалася коміка Річарда Гедда чи нападала на нього.

За словами жінки, її ніколи не притягували до кримінальної відповідальності за переслідування творця серіалу.

Фіона вимагає понад 150 мільйонів доларів компенсацій і виплат, а також додаткового відшкодування збитків.

Фіона Гарві / Фото: кадр з інтерв'ю Piers Morgan Uncensored, травень 2024 року



Позов спочатку подали ще у червні 2024 року, однак через апеляцію Netflix розгляд призупинили. Тепер Гарві доповнила документ новими обставинами, а судовий процес може продовжитися.

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Раніше суддя зазначив, що серіал подає події як факти, а не лише художню інтерпретацію. Водночас це ще не означає, що суд визнав Netflix винним у наклепі.

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Нагадаємо, "Оленя" вийшло у квітні 2024 року та стало справжнім хітом Netflix, здобувши шість премій "Еммі". Марту в серіалі зіграла Джессіка Ганнінг, а головну роль виконав його творець Річард Гедд.

Не так давно Дженніфер Лоуренс розповіла про неприємний інцидент під час зйомок інтимних сцен.