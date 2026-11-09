Один из самых нашумевших сериалов Netflix обернулся кошмаром: новый скандал вокруг сериала "Олененок"

Как сообщает TheWrap, женщина обвиняет Netflix в распространении ложной информации и нанесении ущерба ее репутации.

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Почему настоящая Марта судится с Netflix

Харви утверждает, что создатели сериала представили вымышленные события как реальную историю. В частности, она отрицает, что имела судимости за преследование, сидела в тюрьме, подвергала комика Ричарда Гэдда сексуальным домогательствам или нападала на него.

По словам женщины, ее никогда не привлекали к уголовной ответственности за преследование создателя сериала.

Фиона требует более 150 миллионов долларов в качестве компенсации и выплат, а также дополнительного возмещения убытков.

Фиона Харви / Фото: кадр из интервью Piers Morgan Uncensored, май 2024 года



Иск первоначально был подан еще в июне 2024 года, однако из-за апелляции Netflix рассмотрение было приостановлено. Теперь Харви дополнила документ новыми обстоятельствами, и судебный процесс может продолжиться.

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Ранее судья отметил, что сериал представляет события как факты, а не только художественную интерпретацию. В то же время это еще не означает, что суд признал Netflix виновным в клевете.

Напомним, сериал "Олененок" вышел в апреле 2024 года и стал настоящим хитом Netflix, завоевав шесть премий "Эмми". Марту в сериале сыграла Джессика Ганнинг, а главную роль исполнил его создатель Ричард Гэдд.

Не так давно Дженнифер Лоуренс рассказала о неприятном инциденте во время съемок интимных сцен.