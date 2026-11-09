Один из самых нашумевших сериалов Netflix обернулся кошмаром: новый скандал вокруг сериала "Олененок"

Сериал "Оленя" / Фото: Netflix
Судебное дело против Netflix в связи с популярным сериалом "Олененок" (Baby Reindeer) возобновили после более чем годичного перерыва. Фиона Харви, которая называет себя прототипом Марты, подала обновленный иск и требует от стримингового гиганта более 150 миллионов долларов.
Как сообщает TheWrap, женщина обвиняет Netflix в распространении ложной информации и нанесении ущерба ее репутации.
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Харви утверждает, что создатели сериала представили вымышленные события как реальную историю. В частности, она отрицает, что имела судимости за преследование, сидела в тюрьме, подвергала комика Ричарда Гэдда сексуальным домогательствам или нападала на него.
По словам женщины, ее никогда не привлекали к уголовной ответственности за преследование создателя сериала.
Фиона требует более 150 миллионов долларов в качестве компенсации и выплат, а также дополнительного возмещения убытков.
Фиона Харви / Фото: кадр из интервью Piers Morgan Uncensored, май 2024 года
Иск первоначально был подан еще в июне 2024 года, однако из-за апелляции Netflix рассмотрение было приостановлено. Теперь Харви дополнила документ новыми обстоятельствами, и судебный процесс может продолжиться.
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Ранее судья отметил, что сериал представляет события как факты, а не только художественную интерпретацию. В то же время это еще не означает, что суд признал Netflix виновным в клевете.
Напомним, сериал "Олененок" вышел в апреле 2024 года и стал настоящим хитом Netflix, завоевав шесть премий "Эмми". Марту в сериале сыграла Джессика Ганнинг, а главную роль исполнил его создатель Ричард Гэдд.
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