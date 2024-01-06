10 самых ожидаемых фильмов 2024 года по версии IMDb

Забастовка сценаристов и актеров несколько притормозила съемочный процесс и отсрочила мировые премьеры, однако в этом году все равно киноманы смогут насладиться долгожданными фильмами.

И презентации лент начнутся уже этой зимой. Знакомьтесь с самыми ожидаемыми фильмами и сохраняйте список, чтобы не забыть о премьерах.

Не упустите 10 легких фильмов, которые помогут расслабиться и забыть обо всем

"Дюна: Часть вторая"

Премьера в мире: 1 марта

В ролях: Тимоти Шаламе, Зендея, Ребекка Фергюсон, Хавьер Бардем, Джош Бролин, Стеллан Скарсгард

Режиссер: Дэнни Вильнев

Во второй части культового фильма Пол объединяется с Чани и фременами. Вместе они будут мстить заговорщикам, уничтожившим его семью. Парень пытается предотвратить ужасное будущее, которое может предсказать только он, но предстает перед выбором между любовью и судьбой всего мира.

"Дюна: Часть вторая": смотрите онлайн трейлер фильма

"Джокер: Безумие на двоих"

Кіно навчає нас вірити в неможливе.допомагає зробити неможливе реальним. Зручний сервіс для ігор, казино, ставки на спорт – кожен знайде те, що йому до смаку.

Премьера в мире: 4 октября

В ролях: Хоакин Феникс, Леди Гага, Зази Битц, Брендан Глисон, Кэтрин Кинер, Джейкоб Лофленд

Режиссер: Тодд Филлипс

Это сиквел кинокартины "Джокер", действие которого происходит в психиатрической клинике Аркгем придуманного города Готэм. Главный герой – безумный преступник Артур Флек с прозвищем "Джокер". В этом фильме зрители увидят на больших экранах легендарную Леди Гагу, играющую одну из главных ролей.

"Джокер: Безумие на двоих": смотрите онлайн трейлер фильма

"Аргайл"

Премьера в мире: 2 февраля

В ролях: Генри Кэвилл, Сэм Роквелл, Брайс Даллас Говард, Брайан Кренстон, Кэтрин О'Гара, Джон Сина, Дуа Липа

Режиссер: Мэтью Вон

Автор шпионских романов, ставших бестселлерами, оказывается шпионом мирового класса, страдающего амнезией. Обманом он заставляет себя поверить в то, что является писателем, поэтому его смертоносные навыки возвращаются вместе с воспоминаниями. Так он становится на путь мести теневой организации, на которую раньше работал.

"Аргайл": смотрите онлайн трейлер фильма

"Битлджус 2"

Премьера в мире: 6 сентября

В ролях: Майкл Китон, Дженна Ортега, Вайнона Райдер, Кэтрин О'Гара, Моника Беллуччи, Виллем Дефо

Режиссер: Тим Бертон

Это продолжение фильма "Битлджус", который Тим Бертон выпустил в 1988 году. Лента рассказывает историю привидений Адама и Барбары, в чье имение заселилась семья Дитц.

"Битлджус 2": смотрите онлайн трейлер фильма

"Безумный Макс: Фуриоса"

Премьера в мире: 24 мая

В ролях: Аня Тейлор-Джой, Крис Хэмсворт, Том Берк, Натан Джонс, Ангус Сэмпсон

Режиссер: Джордж Миллер

После упадка мира Фуриос попадает в руки великой Орды байкеров, которую возглавляет Дементус. Они отправляются в путешествие Пустошью и встречают Цитадель, во главе которой Бессмертный Джо. Пока два тирана воюют за господство, девушке приходится пережить много испытаний. Удастся ли Фуриозе вернуться домой?

"Безумный Макс: Фуриоса": смотрите онлайн трейлер фильма

"Дедпул 3"

Премьера в мире: 26 июля

В ролях: Райан Рейнольдс, Хью Джекман, Морена Баккарин, Каран Сони, Дженнифер Гарнер

Режиссер: Шон Леви

Это будущий американский супергеройский фильм, основанный на одноименном персонаже комиксов Marvel.

"Дедпул 3": смотрите онлайн трейлер фильма

"Мадам Паутина"

Премьера в мире: 14 февраля

В ролях: Дакота Джонсон, Сидни Суини, Селесте О'Коннор, Изабелла Мерсед, Тахар Рахим, Эмма Робертс, Майк Эппс, Адам Скотт, Зося Мамет

Режиссер: Си. Джей Кларксон

Уже этой зимой мир увидит продолжение франшизы о Человеке-пауке. Главная героиня – Кассандра Уэбб работает фельдшером на Мангеттене. Неожиданно она проявляет способность к ясновидению и видит большое будущее трех женщин, с которыми знакомится. Однако оно возможно только в том случае, если им всем удастся выжить.

"Мадам Паутина": смотрите онлайн трейлер фильма

"Злые девушки"

Премьера в мире: 12 января

В ролях: Рис Ангури, Рене Рапп, Аулии Кравальо, Кристофер Брайни

Режиссер: Саманта Джейн, Артуро Перес младший

Этот музыкальный подростковый комедийный фильм снят на основе одноименного бродвейского мюзикла.

"Злые девушки": смотрите онлайн трейлер фильма

"Гладиатор 2"

Премьера в мире: 22 ноября

В ролях: Пол Мескаль, Конни Нильсен, Дензел Вашингтон, Дерек Джекоби, Барри Киоган, Джозеф Квинн, Фред Хехингер, Джимон Гонсу, Педро Паскаль, Мэтт Лукас

Режиссер: Ридли Скотт

События фильма "Гладиатор" происходили в Риме во время правления императора Коммода (180 – 192 годы). В сиквеле, который выйдет на большие экраны осенью этого года, покажут события, разворачивающиеся через 25 лет. Главным героем становится племянник Коммода – Луций.

"Гладиатор 2": смотрите онлайн трейлер фильма

"Крейвен-охотник"

Премьера в мире: 30 августа

В ролях: Аарон Тейлор-Джонсон, Леви Миллер, Ариана ДеБоуз, Фред Гэхингер, Рассел Кроу, Кристофер Эбботт, Алессандро Нивола

Режиссер: Джей Си Чандор

Американский супергеройский фильм, основанный на комиксах издательства Marvel Comics о Крейвене-охотнике.

"Крейвен-охотник": смотрите онлайн трейлер фильма