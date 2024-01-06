І презентації стрічок розпочнуться вже цієї зими. Знайомтеся з найочікуванішими фільмами та зберігайте список, щоб не забути про прем'єри.

Не пропустіть 10 легких фільмів, які допоможуть розслабитися і забути про все

"Дюна: Частина друга"

Прем'єра у світі: 1 березня

У ролях: Тімоті Шаламе, Зендея, Ребекка Фергюсон, Хав'єр Бардем, Джош Бролін, Стеллан Скарсгард

Режисер: Дені Вільньов

У другій частині культового фільму Пол об'єднується з Чані та фременами. Разом вони мститимуть змовникам, які знищили його родину. Хлопець намагається запобігти жахливому майбутньому, яке може передбачити лише він, але постає перед вибором між коханням і долею всього світу.

"Дюна: Частина друга": дивіться онлайн трейлер фільму

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"Джокер: Божевілля на двох"

Прем'єра у світі: 4 жовтня

У ролях: Хоакін Фенікс, Леді Гага, Зазі Бітц, Брендан Глісон, Кетрін Кінер, Джейкоб Лофленд

Режисер: Тодд Філліпс

Це сиквел кінокартини "Джокер", дія якого відбувається у психіатричній клініці Аркгем вигаданого міста Ґотем. Головний герой – божевільний злочинець Артур Флек з прізвиськом "Джокер". У цьому фільмі глядачі побачать на великих екранах легендарну Леді Гагу, яка зіграє одну з головних ролей.

"Джокер: Божевілля на двох": дивіться онлайн трейлер фільму

"Арґайл"

Прем'єра у світі: 2 лютого

У ролях: Генрі Кевілл, Сем Роквелл, Брайс Даллас Говард, Браян Кренстон, Кетрін О'Гара, Джон Сіна, Дуа Ліпа

Режисер: Метью Вон

Автор шпигунських романів, які стали бестселерами, виявляється шпигуном світового класу, що страждає на амнезію. Обманом він змушує себе повірити в те, є письменником, тож його смертоносні навички повертаються разом зі спогадами. Так він стає на шлях помсти тіньової організації, на яку раніше працював.

"Арґайл": дивіться онлайн трейлер фільму

"Бітлджус 2"

Прем'єра у світі: 6 вересня

У ролях: Майкл Кітон, Дженна Ортега, Вайнона Райдер, Кетрін О'Гара, Моніка Беллуччі, Віллем Дефо

Режисер: Тім Бертон

Це продовження фільму "Бітлджус", який Тім Бертон випустив у 1988 році. Стрічка розповідає історію привидів Адама та Барбари, у чий маєток заселилась родина Дітц.

"Бітлджус 2": дивіться онлайн трейлер фільму

"Шалений Макс: Фуріоса"

Прем'єра у світі: 24 травня

У ролях: Аня Тейлор-Джой, Кріс Хемсворт, Том Берк, Натан Джонс, Ангус Семпсон

Режисер: Джордж Міллер

Після занепаду світу Фуріоса потрапляє до рук великої Орди байкерів, яку очолює Дементус. Вони відправляються у мандрівку Пусткою та натрапляють на Цитадель, на чолі якої Безсмертний Джо. Поки двоє тиранів воюють за панування, дівчині доводиться пережити багато випробувань. Чи вдасться Фуріозі повернутися додому?

"Шалений Макс: Фуріоса": дивіться онлайн трейлер фільму

"Дедпул 3"

Прем'єра у світі: 26 липня

У ролях: Раян Рейнольдс, Г'ю Джекман, Морена Баккарін, Каран Соні, Дженніфер Гарнер

Режисер: Шон Леві

Це майбутній американський супергеройський фільм, заснований на однойменному персонажі коміксів Marvel.

"Дедпул 3": дивіться онлайн трейлер фільму

"Мадам Павутина"

Прем'єра у світі: 14 лютого

У ролях: Дакота Джонсон, Сідні Суїні, Селесте О’Коннор, Ізабела Мерсед, Тахар Рахім, Емма Робертс, Майк Еппс, Адам Скотт, Зося Мамет

Режисер: Сі. Джей Кларксон

Вже цієї зими світ побачить продовження франшизи про Людину-павука. Головна героїня – Кассандра Вебб працює фельдшером на Мангеттені. Неочікувано вона виявляє в себе здатність до ясновидіння та бачить велике майбутнє трьох жінок, з якими знайомиться. Однак воно можливе лише в тому випадку, якщо їм всім вдасться вижити.

"Мадам Павутина": дивіться онлайн трейлер фільму

"Злі дівчата"

Прем'єра у світі: 12 січня

У ролях: Рис Ангурі, Рене Рапп, Ауліі Кравальо, Крістофер Брайні

Режисер: Саманта Джейн, Артуро Перес молодший

Цей музичний підлітковий комедійний фільм знятий на основі однойменного бродвейського мюзиклу.

"Злі дівчата": дивіться онлайн трейлер фільму

"Гладіатор 2"

Прем'єра у світі: 22 листопада

У ролях: Пол Мескаль, Конні Нільсен, Дензел Вашингтон, Дерек Джекобі, Баррі Кіоган, Джозеф Квінн, Фред Хехінгер, Джимон Гонсу, Педро Паскаль, Метт Лукас

Режисер: Рідлі Скотт

Події фільму "Гладіатор" відбувалися в Римі під час правління імператора Коммода (180 – 192 роки). У сиквелі, який вийде на великі екрани восени цього року, покажуть події, які розгортаються через 25 років. Головний героєм стає племінник Коммода – Луцій.

"Гладіатор 2": дивіться онлайн трейлер фільму

"Крейвен-мисливець"

Прем'єра у світі: 30 серпня

У ролях: Аарон Тейлор-Джонсон, Леві Міллер, Аріана ДеБоуз, Фред Гехінґер, Рассел Кроу, Крістофер Ебботт, Алессандро Нівола

Режисер: Джей Сі Чандор

Американський супергеройський фільм, заснований на коміксах видавництва Marvel Comics про Крейвена-мисливця.

"Крейвен-мисливець": дивіться онлайн трейлер фільму