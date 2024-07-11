3 популярных фильма 90-х, которые поразят вас своим динамичным сюжетом

В 90-х годах выходило немало хороших и интересных фильмов. Некоторые люди любят пересматривать их до сих пор, ведь сюжет невероятно увлекательный. Их накрывает ностальгия по временам своей молодости и юности.

Если вы родились позже 90-х и не смотрели тогдашние фильмы, то обязательно сохраняйте подборку, которую подготовила редакция Кино 24. Здесь найдете ленты, которые захочется пересматривать несколько раз.

К слову Украинский фильм среди лучших: 10 лент на Netflix, которые стоит посмотреть вечером

"Криминальное чтиво"

Год : 1994

: 1994 Жанр: криминал/триллер

Марселлас Уоллес поручает своим подопечным Джулс и Винсенту важное задание – забрать у одного из клиентов деньги, которые он должен. Бандиты берутся за дело, во время которого ведут много философских разговоров. В фильме рассказывается о трех историях, которые соединены между собой. За развитием событий довольно интересно наблюдать.

"Криминальное чтиво": смотрите онлайн трейлер фильма

"Побег из Шоушенка"

Год : 1994

: 1994 Жанр: триллер/криминал

На дворе 1947 год. Суд рассматривает дело вице-президента банка в штате Мэн (Америка) Энди Дюфрейна. Согласно обвинениям, мужчина убил жену и ее любовника. Однако он полностью опровергает свою вину. Несмотря на это, Энди все равно заключают в Шоушенка, ведь доказательства – сильные. Дюфрейн получил пожизненный срок.

"Побег из Шоушенка": смотрите онлайн трейлер фильма

"Адвокат дьявола"

Год : 1997

: 1997 Жанр: ужасы/фантастика

Кевин Ломакс – молодой адвокат из штата Флорида. Он – настоящий профессионал в своем деле, поскольку выигрывает все судебные процессы. Однажды мужчина получает приятное предложение – стать консультантом в крупной юридической компании, что в Нью-Йорке. На новой работе Кевин находит общий язык со своим руководителем Джоном Милтоном. Однако жена Ломакса считает, что к продвижению в карьере мужа причастна нечистая сила.

"Адвокат дьявола": смотрите онлайн трейлер фильма

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