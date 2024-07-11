Якщо ви народилися пізніше 90-х і не дивилися тодішні фільми, то обов'язково зберігайте добірку, яку підготувала редакція Кіно 24. Тут знайдете стрічки, які захочеться передивлятися декілька разів.

До слова Український фільм серед найкращих: 10 стрічок на Netflix, які варто подивитись ввечері

"Кримінальне чтиво"

Рік : 1994

: 1994 Жанр: кримінал/трилер

Марселлас Воллес доручає своїм підопічним Джулс і Вінсенту важливе завдання – забрати в одного з клієнтів гроші, які він винен. Бандити беруться за справу, під час якої ведуть багато філософських розмов. У фільмі розповідається про три історії, які поєднанні між собою. За розвитком подій доволі цікаво спостерігати.

"Кримінальне чтиво": дивіться онлайн трейлер фільму

"Втеча з Шоушенка"

Рік : 1994

: 1994 Жанр: трилер/кримінал

Надворі 1947 рік. Суд розглядає справу віцепрезидента банку в штаті Мен (Америка) Енді Дюфрейна. Згідно зі звинуваченнями, чоловік вбив дружину та її коханця. Однак він повністю спростовує свою провину. Попри це, Енді все одно ув'язнюють в Шоушенка, адже докази – сильні. Дюфрейн отримав довічний термін.

"Втеча з Шоушенка": дивіться онлайн трейлер фільму

"Адвокат диявола"

Рік : 1997

: 1997 Жанр: жахи/фантастика

Кевін Ломакс – молодий адвокат зі штату Флорида. Він – справжній професіонал у своїй справі, оскільки виграє усі судові процеси. Одного разу чоловік отримує приємну пропозицію – стати консультантом у великій юридичній компанії, що у Нью-Йорку. На новій роботі Кевін знаходить спільну мову зі своїм керівником Джоном Мілтоном. Однак дружина Ломакса вважає, що до просування у кар'єрі чоловіка причетна нечиста сила.

"Адвокат диявола": дивіться онлайн трейлер фільму

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