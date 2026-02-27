Для просмотра на выходных: 9 фильмов 90-х, о которых вы могли забыть

Впереди выходные, а это значит, что будет больше времени на просмотр фильмов. Немало хороших лент вышли в 1990-х годах, но о них уже могли забыть.

24 Канал подготовил подборку забытых фильмов 90-х, которые стоит посмотреть. Смотрите трейлеры, читайте описания сюжетов и выбирайте, что посмотреть в субботу и воскресенье.

Не пропустите Где посмотреть онлайн нашумевший триллер "Служанка"

Какие забытые фильмы 90-х стоит посмотреть?

"Лучше не бывает" (1997)

Рейтинг IMDb: 7.7/10

В фильме рассказывается об эксцентричном писателе Мелвине Удалле, который любит тишину и одиночество. Однажды мужчина начинает общаться с Кэрол Коннелли, которая работает официанткой и сама воспитывает больного сына. Идеальный мир главного героя разрушается, а их отношения постепенно меняются.

"Лучше не бывает": смотрите онлайн трейлер фильма

"Большой папа" (1999)

Рейтинг IMDb: 6.5/10

Всю свою жизнь 32-летний Санни Коуфакс избегал ответственности. Однако однажды его девушка уходит к старшему мужчине, и теперь главный герой должен доказать, что повзрослел. Чтобы поразить любимую, Санни усыновляю 5-летнего Джулиана. Однако это не помогло, а вернуть ребенка мужчина не может.

"Большой папа": смотрите онлайн трейлер фильма

"Идеальный мир" (1993)

Рейтинг IMDb: 7.5/10

События фильма разворачиваются в Техасе. Из местной тюрьмы сбегает преступник, которого зовут Роберт Бутч Хейнс. План мужчины рушится и он знакомится с 8-летним Филиппом Перри. Главный герой берет мальчика в заложники, но даже не представляет, чем это может закончиться. Роберта стремится поймать Ред Гарнетт.

"Идеальный мир": смотрите онлайн трейлер фильма

"Афера Томаса Крауна" (1999)

Рейтинг IMDb: 6.9/10

Миллиардер Томас Краун похищает картину Моне из известного музея. После этого мужчина сталкивается с Кэтрин Бенинг, которая работает следователем страховой компании музея.

Краун пытается узнать, кому предана Бенинг, поэтому возвращает картину и фактически сдается правоохранителям. Однако мужчина надеется, что благодаря чувствам Кэтрин ему удастся сбежать.

"Афера Томаса Крауна": смотрите онлайн трейлер фильма

Какие еще фильмы 90-х вы могли забыть?