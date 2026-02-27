Для перегляду на вихідних: 9 фільмів 90-х, про які ви могли забути

Попереду вихідні, а це означає, що буде більше часу на перегляд фільмів. Чимало хороших стрічок вийшли у 1990-х роках, але про них уже могли забути.

24 Канал підготував добірку забутих фільмів 90-х, які варто переглянути. Дивіться трейлери, читайте описи сюжетів та обирайте, що подивитися в суботу та неділю.

Не пропустіть Де подивитись онлайн нашумівший трилер "Служниця"

Які забуті фільми 90-х варто подивитись?

"Краще не буває" (1997)

Рейтинг IMDb: 7.7/10

У фільмі розповідається про ексцентричного письменника Мелвіна Удалла, який любить тишу та самотність. Одного разу чоловік починає спілкуватися з Керол Коннеллі, яка працює офіціанткою та сама виховує хворого сина. Ідеальний світ головного героя руйнується, а їхні стосунки поступово змінюються.

"Краще не буває": дивіться онлайн трейлер фільму

"Великий тато" (1999)

Рейтинг IMDb: 6.5/10

Усе своє життя 32-річний Санні Коуфакс уникав відповідальності. Проте якось його дівчина йде до старшого чоловіка, тож тепер головний герой повинен довести, що подорослішав. Щоб вразити кохану, Санні усиновлюю 5-річного Джуліана. Однак це не допомогло, а повернути дитину чоловік не може.

"Великий тато": дивіться онлайн трейлер фільму

"Ідеальний світ" (1993)

Рейтинг IMDb: 7.5/10

Події фільму розгортаються в Техасі. З місцевої в'язниці втікає злочинець, якого звати Роберт Бутч Гейнс. План чоловіка руйнується і він знайомиться з 8-річним Філіпом Перрі. Головний герой бере хлопчика у заручники, але навіть не уявляє, чим це може закінчитися. Роберта прагне зловити Ред Гарнетт.

"Ідеальний світ": дивіться онлайн трейлер фільму

"Афера Томаса Крауна" (1999)

Рейтинг IMDb: 6.9/10

Мільярдер Томас Краун викрадає картину Моне з відомого музею. Після цього чоловік стикається з Кетрін Бенінг, яка працює слідчою страхової компанії музею.

Краун намагається дізнатися, кому віддана Бенінг, тому повертає картину і фактично здається правоохоронцям. Проте чоловік сподівається, що завдяки почуттям Кетрін йому вдасться втекти.

"Афера Томаса Крауна": дивіться онлайн трейлер фільму

Які ще фільми 90-х ви могли забути?