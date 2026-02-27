Для тих, хто не бажає йти у кінотеатри, є хороші новини – фільм уже доступний до перегляду на кількох офіційних платформах, пише 24 Канал.

Це цікаво Легендарні "Пірати Карибського моря" повертаються: що відомо про майбутню прем'єру

Де дивитись фільм "Служниця"?

Як відомо, стрічку можна подивитись на ресурсах Kyivstar TV, а також Megogo.net.

"Служниця": дивіться онлайн трейлер фільму

За версією IMDb, рейтинг фільму становить 6,8/10.

Про що фільм "Служниця"?

Сюжет розгортається довкола дівчини Міллі Келловей, яка влаштовується на роботу у розкішний маєток родини Вінчестерів. Там проживають бізнесмен Ендрю, його дружина Ніна та їхня донька Сесілія. Спершу дівчині здається, що вона витягла "золотий квиток", коли потрапила на таку роботу, однак кожен із мешканців маєтку має свою таємницю.



Кадр із фільму "Служниця" / Кадр із фільму

Які ще нові фільми можна подивитись?