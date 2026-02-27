Для тех, кто не желает идти в кинотеатры, есть хорошие новости – фильм уже доступен к просмотру на нескольких официальных платформах, пишет 24 Канал.
Где смотреть фильм "Служанка"?
Как известно, ленту можно посмотреть на ресурсах Kyivstar TV, а также Megogo.net.
"Служанка": смотрите онлайн трейлер фильма
По версии IMDb, рейтинг фильма составляет 6,8/10.
О чем фильм "Служанка"?
Сюжет разворачивается вокруг девушки Милли Келлоуэй, которая устраивается на работу в роскошное поместье семьи Винчестеров. Там проживают бизнесмен Эндрю, его жена Нина и их дочь Сесилия. Сначала девушке кажется, что она вытащила "золотой билет", когда попала на такую работу, однако каждый из жителей имения имеет свою тайну.
Кадр из фильма "Служанка" / Кадр из фильма
