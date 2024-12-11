3 легендарных фильма Ахтема Сеитаблаева, которые пробирают до мурашек

11 декабря свой День рождения празднует Ахтем Сеитаблаев – выдающийся украинский режиссер, актер и сценарист. Его творчество получило признание не только в Украине, но и на международном уровне. Ахтем Сеитаблаев является одним из тех кинематографистов, чьи работы вносят важный вклад в развитие украинского кинематографа, поднимая актуальные социальные, исторические и культурные вопросы.

Об этом сообщает 24 Канал. В День рождения Ахтема Сеитаблаева хочется вспомнить его не только как режиссера, а и как человека, который делает большой вклад в победу украинского народа.

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Фильмы Ахтема Сеитаблаева

"Чужая молитва"

Это реальная история молодой крымскотатарской девушки, Саиде, которая во время оккупации Бахчисарая нацистами в годы Второй мировой войны проявила чрезвычайную отвагу и решительность, спасая жизнь 88 еврейским детям. Саиде была воспитательницей в приюте для татарских детей-сирот, где она ежедневно ухаживала за малышами и обеспечивала им хотя бы минимальные условия для нормальной жизни. Однако, в эти сложные времена она оказалась перед невероятно тяжелым моральным выбором.

"Чужая молитва": смотрите онлайн трейлер фильма

"Хайтарма"

Мало кто знает об одной из самых трагических страниц в истории крымских татар, которая произошла в 1944 году. Этот год стал роковым для целой нации, когда по приказу Сталина почти за три дня была депортирована большая часть крымскотатарского народа. Более 200 тысяч человек были насильно вывезены из родных земель в отдаленные регионы СССР, преимущественно в Казахстан и Узбекистан, где им пришлось начинать новую, тяжелую жизнь.

Эта история показана глазами Аметхана Султана, одного из самых известных представителей крымскотатарского народа, дважды Героя Советского Союза, летчика, который получил славу во время Второй мировой войны. В мае 1944 года, по стечению обстоятельств, Аметхан Султан находился в краткосрочном отпуске в родной Алупке, на южном побережье Крыма. Именно там он стал свидетелем страшной трагедии, которая охватила его народ.

"Хайтарма": смотрите онлайн трейлер фильма

"Домой"

Семья Мустафы, глубоко верующего крымскотатарского мусульманина, понесла большую потерю – старший сын Назим погиб на фронте. Как для отца, так и для всех родных, это стало непоправимой трагедией. Мустафа хочет похоронить своего сына на родине, в Крыму, ведь это важное и священное для него место. Однако, чтобы осуществить это, ему нужно поехать в Киев, забрать тело сына и осуществить последнее путешествие домой.

Потеря ребенка – это боль, которую невозможно измерить словами, и для Мустафы это стало тяжелым испытанием. Он принял решение, что вместе с ним в это путешествие отправится его младший сын Алим. Они вместе должны пройти через 40 дней траура, что является важным этапом в мусульманской традиции. Это не только ритуал, но и момент, когда отец и сын должны найти путь к пониманию и принятию, несмотря на всю боль потери.

"Домой": смотрите онлайн трейлер фильма

Ахтем Сеитаблаев – это не только талантливый кинематографист, но и человек, который через свои работы активно пропагандирует важные общественные и исторические темы, в частности права крымскотатарского народа и вопросы национального достоинства. Его работы помогают украинцам лучше понимать свою историю и культурное наследие, поэтому выбирайте фильм, который заинтересовал вас больше всего.