5 фильмов с Анджелиной Джоли, которые вы должны увидеть

Культовая оскароносная актриса Анджелина Джоли является любимицей миллионов зрителей в разных уголках мира. Поклонники кино нетерпеливо ждут новых лент с актрисой, они сразу бьют рекорды по просмотрам.

В новой подборке фильмов 24 Канал собрал 4 лучшие работы Анджелины Джоли, высоко оценившие фанаты кинематографа.

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"Прерванная жизнь"

Год: 1999

Жанр: драма, биографический

Страна: США, Германия

Возраст: 18+

Рейтинг IMDb: 7,3

Сюжет основан на воспоминаниях девушки, находящейся в психбольнице. Анджелина Джоли в этом фильме сыграла социопатическую Лизу – мятежную и честную провокаторшу, которая постоянно донимает персонал и других пациентов. Именно за эту игру Джоли получила Оскар за самую лучшую женскую роль второго плана.

"Прерванная жизнь": смотрите онлайн трейлер фильма

"Угнать за 60 секунд"

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Год: 2000

Жанр: экшн, криминал, триллер

Страна: США

Возраст: 16+

Рейтинг IMDb: 7,1

Кип – преподаватель машин, подписавший контракт на угон 50 автомобилей. Однако все пошло не так, как он задумал. Теперь "работодатель" стремится отомстить Кипу. О проблемах вора узнает его родной брат Мемфис, который в прошлом был легендарным похитителем. Анджелина Джоли в этой ленте сыграла Сару "Свэй" Вейланд.

"Похитить за 60 секунд": смотрите онлайн трейлер фильма

"Лара Крофт: Расхитительница гробниц"

Год: 2001

Жанр: боевик, приключения, триллер, фэнтези

Страна: США

Возраст: 12+

Рейтинг IMDb: 5,8

В этой ленте Анджелина Джоли сыграла главную роль – Лару Крофт. Она – известный археолог, умеющая сражаться, стрелять и разгадывать исторические тайны. Умная и отважная женщина охотится за ценными артефактами и древними реликвиями мира. Однажды она начинает расследование исчезновения своего отца и находит таинственные часы, которые являются ключом к поискам треугольника Света, способным вернуть время назад.

"Лара Крофт: Расхитительница гробниц": смотрите онлайн трейлер фильма

"Мистер и миссис Смит"

Год: 2005

Жанр: боевик, комедия, мелодрама, приключения, триллер

Страна: США

Возраст: 12+

Рейтинг IMDb: 6,5

Это один из самых известных фильмов с участием Джоли. Джон и Джейн – казалось, обычная пара, имеющая обыденный образ жизни, живет в пригороде, однако на самом деле они высококвалифицированные наемные убийцы. Их брак стал черствым, в нем нет общения и интима. Джон и Джейн получают от своих ведомств задачи по ликвидации одной мишени. Во время случайной встречи они узнают правду о тайной жизни друг друга. Эта задача заставляет их решить проблемы с доверием и вновь открыть свою любовь.

"Мистер и миссис Смит": смотрите онлайн трейлер фильма

"Вечные"

Год: 2021

Жанр: боевик, драма, фэнтези

Страна: США

Возраст: 12+

Рейтинг IMDb: 6,3

Вечные – это древняя раса пришельцев, более 7 тысяч лет назад прибывших на Землю, чтобы защитить человечество от галактических монстров Девиантов. После выполнения своей миссии десять могущественных воинов продолжают жить среди людей, стимулируя технический прогресс на планете. У них есть только неделя на спасение человечества, к которой успели привязаться. Теперь главной угрозой для планеты является пробуждение, которое должно привести ее к неизбежному уничтожению.

"Вечные": смотрите онлайн трейлер фильма