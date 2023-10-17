У новій добірці фільмів 24 Канал зібрав 4 найкращі роботи Анджеліни Джолі, які високо оцінили фанати кінематографа.

Цікаво 4 документальні фільми про кіберспорт, які будуть цікаві не лише гравцям

"Перерване життя"

Рік: 1999

Жанр: драма, біографічний

Країна: США, Німеччина

Вік: 18+

Рейтинг IMDb: 7,3

Сюжет заснований на спогадах дівчини, яка перебуває у психіатричній лікарні. Анджеліна Джолі у цьому фільмів зіграла соціопатичну Лізу – бунтівну та чесну провокаторку, яка постійно діймає персонал та інших пацієнтів. Саме за цю гру Джолі отримала Оскар за найкращу жіночу роль другого плану.

"Перерване життя": дивіться онлайн трейлер фільму

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"Викрасти за 60 секунд"

Рік: 2000

Жанр: екшн, кримінал, трилер

Країна: США

Вік: 16+

Рейтинг IMDb: 7,1

Кіп – викладач машин, який підписав контракт на викрадення 50 автомобілів. Однак все пішло не так, як він задумав. Тепер "роботодавець" прагне помститися Кіпу. Про проблеми злодія дізнається його рідний брат Мемфіс, який у минулому також був легендарним викрадачем. Анджеліна Джолі у цій стрічці зіграла Сару "Свей" Вейланд.

"Викрасти за 60 секунд": дивіться онлайн трейлер фільму

"Лара Крофт: Розкрадачка гробниць"

Рік: 2001

Жанр: бойовик, пригоди, трилер, фентезі

Країна: США

Вік: 12+

Рейтинг IMDb: 5,8

У цій стрічці Анджеліна Джолі зіграла головну роль – Лару Крофт. Вона – відомий археолог, яка вміє битися, стріляти й розгадувати історичні таємниці. Розумна та відважна жінка полює за цінними артефактами та стародавніми реліквіями світу. Одного разу вона розпочинає розслідування зникнення свого батька й знаходить таємничий годинник, який є ключем до пошуків Трикутника Світла, що здатен повернути час назад.

"Лара Крофт: Розкрадачка гробниць": дивіться онлайн трейлер фільму

"Містер і місіс Сміт"

Рік: 2005

Жанр: бойовик, комедія, мелодрама, пригоди, трилер

Країна: США

Вік: 12+

Рейтинг IMDb: 6,5

Це один з найвідоміших фільмів за участю Джолі. Джон та Джейн – здавалося, звичайна пара, яка має буденний спосіб життя, живе у передмісті, однак насправді вони є висококваліфікованими найманими вбивцями. Їхній шлюб став черствим, у ньому немає спілкування та інтиму. Джон та Джейн отримують від своїх відомств завдання з ліквідації однієї мішені. Під час випадкової зустрічі вони дізнаються правду про таємне життя одне одного. Це завдання змушує їх розв'язати проблеми з довірою та заново відкрити своє кохання.

"Містер і місіс Сміт": дивіться онлайн трейлер фільму

"Вічні"

Рік: 2021

Жанр: бойовик, драма, фентезі

Країна: США

Вік: 12+

Рейтинг IMDb: 6,3

Вічні – це стародавня раса прибульців, які понад 7 тисяч років тому прибули на Землю, щоб захистити людство від галактичних монстрів Девіантів. Після виконання своєї місії десятеро могутніх воїнів продовжують жити серед людей, стимулюючи технічний прогрес на планеті. У них є лише тиждень на порятунок людства, до якого встигли прив'язатися. Тепер головною загрозою для планети є "Пробудження", що має призвести її до неминучого знищення.

"Вічні": дивіться онлайн трейлер фільму