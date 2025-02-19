Взрыв эмоций и адреналина: 5 невероятных боевиков 2024 года, которые нельзя пропустить

2024 год одарил киноманов разнообразными фильмами, среди которых и боевики. Это кино дает возможность забыть о реальности и пережить невероятные эмоции во время просмотра в компании храбрых и амбициозных героев.

Фильмы-боевики не оставляют зрителей равнодушными благодаря динамике и спецэффектам. 24 Канал собрал новые ленты, которые вышли в 2024 году. Они сделают вечер увлекательным и незабываемым.

Интересно 3 фильма ужасов на реальных событиях, которые смогут осилить только самые смелые зрители

"Ребел Ридж"

Фильм рассказывает о Терри Ричмонде, который приезжает в небольшой городок, чтобы внести залог за своего кузена. Но его средства незаконно забирает полиция. Мужчина решает бороться с несправедливостью и раскрыть заговор в городе.

"Ребел Ридж": смотрите трейлер онлайн

"Каскадеры"

Безработный каскадер Кольт Сиверс после травмы решает согласиться сняться в новом проекте, которым руководит его бывшая девушка. Главный актер этого фильма исчезает, поэтому Кольт, как его каскадер, отправляется на поиски. Он должен спасти ленту и доказать, что является лучшим в своей профессии.

"Каскадеры": смотрите трейлер онлайн

"Фуриоза: Хроники Безумного Макса"

После падения мира юную Фариозу похитили в Орду байкеров, которыми руководит диктатор Деметриус. За приключениями и путешествиями главная героиня встречает Несмертного Джо – правителя Цитадели. Она стремится вернуться домой, пока лидеры устраивают войну за господство над землями.

"Фуриоза: Хроники Безумного Макса": смотрите трейлер онлайн

"Дэдпул и Росомаха"

Новая часть франшизы расскажет не только о Дэдпуле, но и о его новом компаньоне – Росомахе. Когда Уэйд Уилсон оставляет свою жизнь наемника позади, его втягивает в новую миссию организация, следящая за временной линией. Эта миссия двух культовых персонажей может изменить историю киновселенной Marvel.

"Дэдпул и Росомаха": смотрите трейлер онлайн

"Манкимен"

Фильм рассказывает о сироте, который вырос в Мумбаи и в детстве стал свидетелем убийства своей матери. Теперь он готов отомстить и ради этого использует свои боевые умения. Постепенно он приближается к самым влиятельным людям, что на самой верхушке коррумпированной системы.

"Манкимен": смотрите трейлер онлайн