Фільми-бойовики не залишають глядачів байдужими завдяки динаміці та спецефектам. 24 Канал зібрав нові стрічки, які вийшли у 2024 році. Вони зроблять вечір захопливим і незабутнім.

Цікаво 3 фільми жахів на реальних подіях, які зможуть подужати лише найсміливіші глядачі

"Ребел Ридж"

Фільм розповідає про Террі Річмонда, який приїжджає до невеликого містечка, аби внести заставу за свого кузена. Та його кошти незаконно забирає поліція. Чоловік вирішує боротися з несправедливістю і розкрити змову в місті.

"Ребел Ридж": дивіться трейлер онлайн

"Каскадер"

Безробітний каскадер Кольт Сіверс після травми вирішує погодитися знятися у новому проєкті, яким керує його колишня дівчина. Головний актор цього фільму зникає, тому Кольт, як його каскадер, вирушає на пошуки. Він має врятувати стрічку та довести, що є найкращим у своїй професії.

"Каскадер": дивіться трейлер онлайн

"Фуріоза: Шалений Макс. Сага"

Після падіння світу юну Фаріозу викрали до Орди байкерів, якими керує диктатор Деметріус. За пригодами й подорожами головна героїня зустрічає Несмертного Джо – правителя Цитаделі. Вона прагне повернутись додому, поки лідери влаштовують війну за панування над землями.

"Фуріоза: Шалений Макс. Сага": дивіться трейлер онлайн

"Дедпул і Росомаха"

Нова частина франшизи розповість не лише про Дедпула, але й про його нового компаньйона – Росомаху. Коли Вейд Вілсон залишає своє життя найманця позаду, його втягує в нову місію організація, що стежить за часовою лінією. Ця місія двох культових персонажів може змінити історію кіновсесвіту Marvel.

"Дедпул і Росомаха": дивіться трейлер онлайн

"Манкімен"

Фільм розповідає про сироту, який виріс у Мумбаї та в дитинстві став свідком вбивства своєї матері. Тепер він готовий помститися й заради цього використовує свої бойові вміння. Поступово він наближається до найвпливовіших людей, що на самій верхівці корумпованої системи.

"Манкімен": дивіться трейлер онлайн