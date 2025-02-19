Переживання, яке подарують ці фільми, залишить вас з відчуттям незабутнього жаху, адже всі події в них мали реальне підґрунтя. Отже, якщо ви готові до екстриму та хочете перевірити свою витривалість, ці фільми стануть саме тим, що здатне вразити.

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"Володарі хаосу"

За сюжетом, події відбуваються в Норвегії 1987 року. Учасники культової блек-метал групи Mayhem, відомої своїми провокаційними та сатанинськими текстами пісень, вирішують йти ще далі у своєму прагненні розбурхати суспільство. Вони приймають рішення не обмежуватися лише музикою, а й здійснювати реальні акти протесту. Це призводить до того, що вони починають спалювати церкви.

"Володарі хаосу": дивіться онлайн трейлер фільму

"Обряд"

За сюжетом, американський священник, що прагне глибше зрозуміти таїнства обряду вигнання диявола, вирушає до Ватикану, щоб пройти навчання у спеціалізованій школі екзорцизму. Там йому належить не лише освоїти всі аспекти цього сакраментального обряду, але й зіткнутися з реальністю, що значно перевищує його найстрашніші уявлення.

"Обряд": дивіться онлайн трейлер фільму

"Пагорби мають очі"

Родина, що складається з семи людей, разом зі своїми двома німецькими вівчарками вирушає в подорож через безкраї пустелі Каліфорнії. Вони намагаються скоротити шлях, слідуючи пораді власника занедбаної заправки, який запевняє їх, що цей маршрут буде швидшим. Однак, як тільки вони з'їжджають з основної дороги та рушають по невідомому шляху, їх чекає непередбачувана біда. Пробивши колеса, родина опиняється в пастці, далеко від цивілізації.

"Пагорби мають очі": дивіться онлайн трейлер фільму

Виявляється, що дорога, якою вони поїхали, веде до забороненої військової зони, де їхній автомобіль затримує охорона. Поки вони намагаються вибратися з ситуації, їх очікують страшні події.