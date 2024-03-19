Крепкий орешек в деле: 5 фильмов с тяжелобольным Брюсом Уиллисом, которые покорили сердца миллионов

19 марта празднует свой день рождения известный американский актер Брюс Уиллис. В течение своей актерской карьеры он сыграл в невероятном количестве увлекательных фильмов, которые хочется пересматривать снова и снова и рекомендовать друзьям.

Сейчас Уиллис не снимается в кино и закончил карьеру актера из-за того, что тяжело болеет. Но поклонники обожают пересматривать ленты, в которых он сыграл. В материале Кино 24 смотрите список лучших фильмов с участием этого крепкого орешка.

Смотрите также Самые громкие победы и провалы года: какие фильмы надо посмотреть, а какие – не стоят вашего внимания

Фильмы с Брюсом Уиллисом

"Петля времени"

В близком будущем, где путешествия во времени стали реальностью, определенная корпорация выполняет задание по избавлению нежелательных лиц, отправляя их в прошлое, упакованных в пластиковые пакеты. Цель этой корпорации заключается в том, чтобы убить жертву, выстрелив ей в голову, тем самым удалив ее из истории. Все шло гладко, пока главный герой не открыл один из пакетов и не нашел в нем себя из будущего.

"Петля времени": смотрите онлайн трейлер фильма

"Неуязвимый"

Фильм рассказывает историю Дэвида Данна и Элайджи Прайса, двух персонажей, которые составляют полную противоположность друг другу. Дэвид страдает редкой болезнью, тогда как Элайджа выжил в страшной катастрофе.

Элайджа верит, что если существует физически слабый и уязвимый человек, как он, то должен существовать и настоящий супермен. Он видит этого супергероя в своем новом друге, Дэвиде. Однако знакомство этих двух персонажей оказалось не простым случаем, а тщательно спланированным событием.

"Неуязвимый": смотрите онлайн трейлер фильма

"Крепкий орешек"

У житті, як і в улюблених фільмах, важливо вірити в успіх. А ліцензійна букмекерська компанія Favbet підтримує гравців у їхньому прагненні перемогти. Тут передбачили зручний інтерфейс, систему бонусів та розіграшів. Все, аби грати було ще зручніше, а виграші – ставали вищими.

В современном высотном здании Лос-Анджелеса полицейский Джон МакКлейн вступает в смертельную схватку с группой политических террористов, которые удерживают в заложниках десятки людей, включая его жену. Все началось с того, что МакКлейн прибыл в город, чтобы навестить жену на рождественском мероприятии, а завершилось настоящей войной.

"Крепкий орешек": смотрите онлайн трейлер фильма

"Криминальное чтиво"

Эта кинокартина является одной из культовых творений от режиссера Квентина Тарантино. В фильме рассказывается несколько историй, в которых изображены ограбления, философские дискуссии двух гангстеров, спасение девушки от передозировки наркотиков и боксера, которого зацепили за живое.

В этой кинокартине Брюс Уиллис исполнил роль боксера по имени Бутч, который должен был вести бой по договоренности. Но вместо этого он решил обмануть своих заказчиков и забрать их деньги.

"Криминальное чтиво": смотрите онлайн трейлер фильма

"Счастливое число Слевина"

Криминальный триллер с загадочным и запутанным сюжетом. В основе ленты лежит история Слевина, молодого человека, которому судьба принесла непредсказуемые испытания, о которых он даже не подозревал.

"Счастливое число Слевина": смотрите онлайн трейлер фильма

Этот фильм поражает не только сложной сюжетной линией, но также вызывает восхищение от отличной актерской игры, качественной операторской работы и удачных музыкальных подборов.

Выбирайте ленту в подборке Кино 24 и поздравьте своим просмотром любимого Брюса Уиллиса с 69-м Днем рождения.