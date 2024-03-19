Зараз Вілліс не знімається у кіно та закінчив кар'єру актора через те, що важко хворіє. Але прихильники обожнюють переглядати стрічки, у яких він зіграв. У матеріалі Кіно 24 дивіться список найкращих фільмів з участю цього міцного горішка.

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Фільми з Брюсом Віллісом

"Петля часу"

У близькому майбутньому, де подорожі в часі стали реальністю, певна корпорація виконує завдання з позбавлення небажаних осіб, відправляючи їх у минуле, запакованих у пластикові пакети. Мета цієї корпорації полягає в тому, щоб вбити жертву, вистріливши їй в голову, тим самим видаливши її з історії. Все йшло гладко, поки головний герой не відкрив один із пакетів і не знайшов у ньому себе з майбутнього.

"Петля часу": дивіться онлайн трейлер фільму

"Невразливий"

Фільм розповідає історію Девіда Данна та Елайджи Прайса, двох персонажів, які становлять повну протилежність один одному. Девід страждає на рідкісну хворобу, тоді як Елайджа вижив у страшній катастрофі.

Елайджа вірить, що якщо існує фізично слабка та вразлива людина, як він, то повинен існувати і справжній супермен. Він вбачає цього супергероя у своєму новому другові, Девіді. Проте знайомство цих двох персонажів виявилося не простим випадком, а ретельно спланованою подією.

"Невразливий": дивіться онлайн трейлер фільму

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"Міцний горішок"

У сучасному висотному будинку Лос-Анджелеса поліцейський Джон МакКлейн вступає в смертельну сутичку з групою політичних терористів, які утримують у заручниках десятки людей, включаючи його дружину. Все почалося з того, що МакКлейн прибув до міста, щоб відвідати дружину на різдвяному заході, а завершилося справжньою війною.

"Міцний горішок": дивіться онлайн трейлер фільму

"Кримінальне чтиво"

Ця кінокартина є однією з культових творінь від режисера Квентіна Тарантіно. У фільмі розповідається кілька історій, в яких зображені пограбування, філософські дискусії двох гангстерів, порятунок дівчини від передозування наркотиків і боксера, якого зачепили за живе.

У цій кінокартині Брюс Вілліс виконав роль боксера під іменем Бутч, який мав вести бій за домовленістю. Але замість цього він вирішив обдурити своїх замовників і забрати їхні гроші.

"Кримінальне чтиво": дивіться онлайн трейлер фільму

"Щасливе число Слевіна"

Кримінальний трилер з загадковим та заплутаним сюжетом. В основі стрічки лежить історія Слевіна, молодого чоловіка, якому доля принесла непередбачувані випробування, про які він навіть не підозрював.

"Щасливе число Слевіна": дивіться онлайн трейлер фільму

Цей фільм вражає не лише складною сюжетною лінією, але також викликає захоплення від відмінної акторської гри, якісної операторської роботи та вдалих музичних підборів.

Обирайте стрічку у добірці Кіно 24 та привітайте своїм переглядом улюбленого Брюса Вілліса із 69-м Днем народження.