3 высокорейтинговых фильма с легендарным Чарли Чаплином, которые должны увидеть все

"Золотая лихорадка"

"Золотая лихорадка" – один из самых известных фильмов Чарли Чаплина. В нем он воплотил образ Бродяги. Его герой отправляется в Клондайк в поисках золота. Однако ужасная метель загоняет его в снежную ловушку, и он оказывается в хижине вместе с еще одним золотоискателем и опасным беглецом. Впереди их ждут серьезные испытания.

"Огни большого города"

Еще одна лента, в которой одну из главных ролей сыграл Чарли Чаплин, – "Огни большого города" (1931). В центре сюжета – маленький бродяга, который встречает красивую слепую девушку, продающую цветы на улице. Она ошибочно считает его состоятельным герцогом, а он, влюбившись, стремится помочь ей вернуть зрение и отправляется на поиски денег.

"Великий диктатор"

В 1940 году вышел фильм "Великий диктатор", где Чарли Чаплин сыграл сразу две роли – фашистского диктатора и бедного еврейского парикмахера. Кстати, эта лента стала для него первой полностью звуковой работой. Фильм получил широкое признание и коммерческий успех, одновременно вызвав немало споров из-за своей политической подоплеки.



Чарли Чаплин в фильме "Великий диктатор" / Кадр из фильма

Какие еще фильмы с Чарли Чаплином заслуживают просмотра?

Также Чарли Чаплина можно увидеть в таких фильмах:

"Новейшие времена",

"Малыш",

"Цирк",

"Огни рампы",

"Мосье Верду",

а также в многочисленных короткометражных лентах.

22 декабря 1977 года легендарный Чарли Чаплин умер. Ему было 88 лет. Сегодня, в день его рождения, мы вспоминаем его как художника, который подарил миру бессмертные фильмы.