5 романтических фильмов, которые заставят вас поплакать от души

Если вместе с приходом весны вам хочется высвободить свои эмоции наружу, у нас есть отличная идея. Мы подготовили список романтических фильмов, которые могут растрогать до слез.

Выбирайте ленту из подборки Кино 24 и позвольте себе поплакать. Смотрите трейлеры и усаживайтесь удобнее – впереди вечер эмоций и кино.

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Романтические фильмы, которые заставят вас плакать

"Пурпурные сердца"

История Кэсси Салазар, которая работает за довольно скромную плату в обычном ночном клубе. Она мечтает прославиться и стать певицей. Кэсси страдает сахарным диабетом, а лечение требует больших денег, поэтому девушка едва сводит концы с концами.

"Пурпурные сердца": смотрите онлайн трейлер фильма

Девушка находит способ уменьшить расходы. Сначала план кажется ей безумным, но выхода не остается. Салазар предлагает своему приятелю Фрэнку выгодную сделку. Они могут заключить временный брак, взамен девушка получит медицинскую страховку, а парень – повышенную зарплату.

"Так близко к горизонту"

Лето 1999 года. Молодая девушка Джессика только начала свою взрослую жизнь и совсем не знает, что ей ждать в будущем. У нее есть какие-то мелкие цели, но больших планов пока нет. Как минимум не было, пока девушке не встретился красавчик, по имени Дэнни. Невероятная улыбка, привлекательная внешность – нет в нем чего-то того, что не понравилось бы Джессике.

"Так близко к горизонту": смотрите онлайн трейлер фильма

Так она влюбилась в него по уши почти с первого взгляда. Парень работает моделью и живет сегодняшним днем, не заглядывая далеко в будущее. И ему также нравится Джессика. Эта взаимная любовь могла бы стать вечной, если бы их не разлучал ВИЧ. У них не так много времени, чтобы тратить его впустую.

"Между жизнью и смертью"

В центре внимания сюжета оказываются Тесса и Скайлар. Жизнь девушки никогда не была простой, ведь она потеряла родителей еще в раннем детстве.

Знакомство молодых людей произошло за просмотром артхаусного фильма. Через несколько недель любовь полностью пленила сердца героев фильма. Вот только их счастье длилось не долго. После яркого лета юноша погибает в автокатастрофе.

Тесса с трудом переживает этот удар. Вскоре после этого она начинает замечать, что ее возлюбленный пытается связаться с ней. Происходит ли это на самом деле, или то, что происходит, является плодом фантазии девушки?

"Между жизнью и смертью": смотрите онлайн трейлер фильма

"До встречи с тобой"

В очаровательном небольшом городке сельской Англии живет Луиза "Лу" Кларк. У нее нет больших амбиций, главное – работать в любимом кафе и сводить концы с концами.

Молодой успешный банкир Уилл Трейнор был полон оптимизма и смелости, пока не попал в ужасную аварию. Инцидент привел к парализованности и отнял у парня желание радоваться жизни. Уилл стал циником, тенью самого себя. В других условиях эти двое вряд ли бы пересеклись, но судьба распорядилась иначе.

Лу нанимается помощницей к Трейнору и скоро ее целью становится возвращение вкуса к жизни молодого банкира. Постепенно в их профессиональных отношениях появляется что-то новое. Похоже, это любовь.

"До встречи с тобой": смотрите онлайн трейлер фильма

"За пять шагов до любви"

Любовь – невероятная штука. Она может разрушить целые стены, покорять миры, исцелять души. Влюбленные просто от одного прикосновения могут взлететь выше облаков. Но Стелле уже никогда этого не почувствовать. Из-за ее кистозного фиброза девушке запрещено приближаться к другим людям близко.

"За пять шагов до любви": смотрите онлайн трейлер фильма

Дело в том, что так она может их заразить смертельными бактериями. Стелла и жила бы почти как в колпаке, если бы не встретила Уилла. У парня тот же диагноз, но он с этим еще привыкнуть не может. Они начали много общаться, несмотря на все запреты. Это настоящая любовь, но любовь на расстоянии.