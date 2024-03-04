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Романтичні фільми, які змусять вас плакати

"Пурпурові серця"

Історія Кессі Салазар, яка працює за досить скромну платню у звичайному нічному клубі. Вона мріє прославитися та стати співачкою. Кессі страждає на цукровий діабет, а лікування потребує великих грошей, тож дівчина ледве зводить кінці з кінцями.

"Пурпурові серця": дивіться онлайн трейлер фільму

Дівчина знаходить спосіб зменшити витрати. Спершу план здається їй божевільним, але виходу не залишається. Салазар пропонує своєму приятелеві Френку вигідну угоду. Вони можуть укласти тимчасовий шлюб, натомість дівчина отримає медичну страховку, а хлопець – підвищену зарплату.

"Так близько до горизонту"

Літо 1999 року. Молода дівчина Джессіка тільки почала своє доросле життя та зовсім не знає, що їй чекати в майбутньому. У неї є якісь дрібні цілі, але великих планів поки немає. Як мінімум не було, поки дівчині не зустрівся красень, на ім'я Денні. Неймовірна посмішка, приваблива зовнішність — немає в ньому чогось того, що не сподобалося б Джесіці.

"Так близько до горизонту": дивіться онлайн трейлер фільму

Так вона закохалася в нього по вуха майже з першого погляду. Хлопець працює моделлю та живе сьогоднішнім днем, не заглядаючи далеко в майбутнє. І йому також подобається Джессіка. Ця взаємна любов могла б стати вічною, якби їх не розлучав ВІЛ. У них не так багато часу, щоб витрачати його даремно.

"Між життям і смертю"

У центрі уваги сюжету опиняються Тесса та Скайлар. Життя дівчини ніколи не було простим, адже вона втратила батьків ще в ранньому дитинстві.

Знайомство молодих людей відбулося за переглядом артхаусного фільму. Через кілька тижнів любов повністю полонила серця героїв фільму. Ось тільки їхнє щастя тривало не довго. Після яскравого літа юнак гине в автокатастрофі.

Тесса насилу переживає цей удар. Незабаром після цього вона починає помічати, що її коханий намагається зв'язатися з нею. Чи відбувається це насправді, чи те, що відбувається, є плодом фантазії дівчини?

"Між життям і смертю": дивіться онлайн трейлер фільму

"До зустрічі з тобою"

У чарівному невеликому містечку сільської Англії живе Луїза "Лу" Кларк. У неї немає великих амбіцій, головне – працювати в улюбленому кафе і зводити кінці з кінцями.

Молодий успішний банкір Уілл Трейнор був сповнений оптимізму і сміливості, поки не потрапив у жахливу аварію. Інцидент привів до паралізованості й відняв у хлопця бажання радіти життю. Уілл став циніком, тінню самого себе. В інших умовах ці двоє навряд чи б перетнулися, але доля розпорядилася інакше.

Лу наймається помічницею до Трейнора і скоро її метою стає повернення смаку до життя молодого банкіра. Поступово у їх професійних відносинах з'являється щось нове. Схоже, це кохання.

"До зустрічі з тобою": дивіться онлайн трейлер фільму

"За п'ять кроків до кохання"

Любов – неймовірна штука. Вона може зруйнувати цілі стіни, підкорювати світи, зцілювати душі. Закохані просто від одного дотику можуть злетіти вище хмар. Але Стеллі вже ніколи цього не відчути. Через її кістозний фіброз дівчині заборонено наближатися до інших людей близько.

"За п'ять кроків до кохання": дивіться онлайн трейлер фільму

Річ у тім, що так вона може їх заразити смертельними бактеріями. Стелла й жила б майже як у ковпаку, якби не зустріла Вілла. У хлопця той же діагноз, але він із цим ще звикнутись не може. Вони почали багато спілкуватися, попри всі заборони. Це справжня любов, але любов на відстані.